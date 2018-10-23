Местные жители должны активнее проявлять инициативу в вопросах благоустройства своего края - Вовк

На приеме Василий Савченко по вопросу нецелесообразности посадки леса

24 октября, Браслав /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Местные жители должны активнее проявлять инициативу в вопросах благоустройства своего края. Такое мнение высказал сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, помощник Президента - инспектор по Витебской области Виталий Вовк по итогам выездного приема граждан в Браславе.

"Важно, чтобы жители сами проявляли инициативу, обращались со своими предложениями в органы власти", - подчеркнул Виталий Вовк. Он высказал мнение о необходимости объединения усилий местных жителей и представителей органов власти и привел в качестве примера пришедшего на прием браславчанина. Прожив десять лет в Минске, мужчина вернулся на малую родину, чтобы именно здесь растить своих троих детей. На приеме неравнодушный к своему городу гражданин высказал ряд рациональных предложений по благоустройству, уборке мусора, организации велодорожек и т.д. "Все идеи по улучшению города мы предложили ему направить в райисполком. Они будут учтены при подготовке Браслава к областному празднику "Дажынкі", который город будет принимать в 2019 году", - отметил помощник Президента.

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Фото Александра Хитрова