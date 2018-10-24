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Учения по ликвидации ЧС на железной дороге прошли в Полоцком районе

25.10.2018 09:26 — | БелТА  
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25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцком районе проведены тактико-специальные учения по ликвидации ЧС на железнодорожном транспорте. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Для отработки всех вопросов взаимодействия с местными органами власти, аварийными службами и другими ведомствами в сценарий учений умышленно был заложен невероятный и максимально сложный вариант развития событий при доставке ядерного топлива. "В малом зале Полоцкого районного исполнительного комитета состоялось совещание оперативной группы №1 комиссии по ЧС при исполкоме, которая осуществляет деятельность по ликвидации чрезвычайных ситуаций на химически опасных, взрывопожароопасных объектах, объектах энергетики, жизнеобеспечения населения и транспорта. Оперативная группа отправилась непосредственно к месту ЧС, где по тактическому замыслу во время прохождения состава через железнодорожный узел Полоцк в районе парка Громы произошел сход с рельс вагона, перевозившего ядерное топливо", - рассказали в пресс-службе.

Для ликвидации условной аварии были привлечены все необходимые службы района, а также задействована добровольная пожарная дружина железной дороги и пожарный аварийно-спасательный поезд.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцком районе проведены тактико-специальные учения по ликвидации ЧС на железнодорожном транспорте. Об этом БЕЛТА сообщили в...
 
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