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В Витебске выпал первый снег
26.10.2018 11:37 — Новости регионов | БелТА
26 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске сегодня утром выпал первый снег, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белые пушистые хлопья порадовали горожан утром. Длился снегопад около часа. Витебчане делали первые зимние фотографии и размещали в соцсетях. Правда, похвастаться такими снимками удалось не всем: растаял первый снег быстро.
Как рассказали в Витебскоблгидромете, в области снег прогнозируется также в субботу днем и в воскресенье ночью. Устойчивый зимний покров, как правило, образуется в регионе в первой половине декабря.-0-
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26 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске сегодня утром выпал первый снег, сообщает корреспондент БЕЛТА. Белые пушистые хлопья порадовали горожан...
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