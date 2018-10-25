В Дубровно выбрали лучшего продавца Витебщины





23 октября в районном Доме культуры г.Дубровно прошел XXXII областной конкурс «Лучший по профессии» среди продавцов продовольственных и непродовольственных товаров в магазинах потребительской кооперации Витебской области. В этом году за победу боролось 12 участников из одиннадцати районных потребительских обществ.

Как отметил первый заместитель председателя правления облпо¬требсоюза и председатель жюри Виктор Шуляк, на областном этапе свои силы пробовали настоящие профессионалы, на практике продемонстрировавшие мастерство и с достоинством представившие свои райпо.

—Участие в сегодняшнем конкурсе — это уже большая победа над собой, а полученный опыт и знания участницы смогут в дальнейшем реализовать на рабочих местах, становясь только лучше и квалифицированнее, — подводя итоги, подчеркнул Виктор Александрович.

Сегодня к продавцам предъявляют высокие требования, и специалистам торговой отрасли недостаточно красиво разложить товар на прилавке и подать то, что приглянулось покупателю. Продавцы XXI века должны знать основы маркетинга и рекламы, свободно ориентироваться в торговом зале магазинов, владеть информацией о товаре, уметь посоветовать и предложить продукцию, аккуратно и оперативно работать за прилавком и кассовым аппаратом.

—Мы всегда говорим, что продавец обслуживает покупателя. Но что значит «обслуживает»? — в приветственной речи задавалась вопросом председатель правления Дубровенского райпо Тамара Пырсакова. — Быть всегда на виду, действовать быстро, четко и отлаженно, в любой ситуации оставаться внимательным и приветливым. Эта тяжелая работа достойна уважения, — добавила она.





























































Конкурс проходил в несколько этапов на базе современных объектов торговли, в ходе которых наилучшие знания и практические навыки продемонстрировали продавцы продовольственных товаров Гордюк И.Ю. и Невядомская А.Д., продавцы непродовольственных товаров Власова С.Н., Гулева Т.П., Лазаренко Т.А., и Мозго И.В. Лучшие знания правил торговли, терминологии и закона о защите прав по¬требителей показали продавцы Мозго И.В., Коршакова А.Ю., Кутенко Е.В. и Власова С.Н. Наилучшее оформление товарно-декоративной экспозиции на рабочих местах, знание правил мерчандайзинга продемонстрировали продавцы Жолобова Л.О., Моз¬го И.В. и Коршакова А.Ю.

При подведении итогов памятными подарками были награждены участницы в номинациях «Лучшая визитная карточка» — Татьяна Лазаренко (Россонское райпо) «Лучшая реклама товара» — Анастасия Невядомская (Поставское райпо). Специальный приз «Самому молодому участнику» получила девятнадцатилетняя Любовь Жолобова, представлявшая на конкурсе Дубровенский район.

Третье место областного конкурса «Лучший по профессии» разделили Татьяна Гулева (Докшицкое райпо) и Светлана Власова (Лиозненское райпо). Второе место завоевала Анастасия Невядомская (Поставское райпо). Победителем конкурса стала продавец пятого разряда, сотрудница магазина №22 «Колосок» г.Сенно Ирина Гордюк.

—Для меня подобные мероприятия, в первую очередь, возможность общения, обмена опытом, встреча с более опытными продавцами, давно работающими в торговой сфере. Конечно, я хотела победить, рада, что смогла продемонстрировать все, на что способна, — поделилась впечатлениями Ирина Гордюк.

Следующим шагом для Ирины станет участие в республиканском этапе конкурса.

Яна ГУРСКАЯ.