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Полоцк и Новополоцк заметает первым снегом

29.10.2018 16:35 — Новости регионов | БелТА  
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Полоцк и Новополоцк заметает первым снегом
Фото из архива

29 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Полоцк и Новополоцк заметает первым снегом, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Снег идет с самого утра. Горожане активно делятся зимними фотографиями в соцсетях. Некоторые пишут, что снегопад в последнее время начал усиливаться. Жители Новополоцка сообщают о перебоях с электричеством.

В Витебскоблгидромете рассказали, что сейчас в большинстве районов области, которые находятся в северной части региона, идет мокрый снег. Завтра ночью и утром в области ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем - без существенных осадков. Температура воздуха прогреется до 7 градусов выше нуля. В последний день октября на большей части региона пройдут кратковременные дожди, днем будет 7-12 градусов тепла, местами воздух прогреется до 14 градусов.-0-

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Теги: Витебск
 
 
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29 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Полоцк и Новополоцк заметает первым снегом, сообщает корреспондент БЕЛТА. Снег идет с самого утра. Горожане активно...
 
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