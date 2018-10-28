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Астрофотограф из Витебска заснял МКС на фоне солнечного диска

29.10.2018 21:35 — Новости регионов | БелТА  
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29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Астрофотограф из Витебска сделал редкие кадры - ему удалось запечатлеть прохождение Международной космической станции по диску Солнца. Подробности рассказали в эфире программы Новости "24 часа" на СТВ , сообщает БЕЛТА.

Спустя четыре года безуспешных попыток Владислав Воронецкий наконец смог получить редкие снимки, вычислив те самые секунды, когда МКС пролетала на фоне небесного светила. Немаловажно было правильно подобрать оптику, оборудование и защитные фильтры. Съемку энтузиаст проводил с площади Победы областного центра.

"До МКС от нас 410 км. Это не так уж далеко по сравнению со съемкой, скажем, Сатурна - до него почти 1,5 млрд км. Но сложность съемки МКС была в том, что она видна лишь в определенный момент, а планету можно наблюдать на звездном небе гораздо дольше", - пояснил фотограф.

Кстати, нынешней весной Владиславу Воронецкому удалось заснять прохождение МКС по диску Луны. Также в альбоме трофеев его астрофотоохоты есть снимки Луны, Сатурна, Юпитера. Своим необычным увлечением молодой человек стремится привлечь внимание молодежи к физике и астрономии.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Астрофотограф из Витебска сделал редкие кадры - ему удалось запечатлеть прохождение Международной космической станции по диску...
 
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