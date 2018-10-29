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Светящийся шар с логотипом II Европейских игр появился у Дворца спорта в Минске

30.10.2018 19:17 — Новости регионов | БелТА  
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Светящийся шар с логотипом II Европейских игр появился у Дворца спорта в Минске

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Световую композицию в виде земного шара с логотипом II Европейских игр установили в Минске у Дворца спорта, сообщает БЕЛТА.

Фигура высотой около 4 м вращается на постаменте. Дизайн разработан по поручению Мингорисполкома, чтобы прорекламировать предстоящее спортивное мероприятие.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Более 4 тыс. спортсменов разыграют 201 комплект медалей. Атлеты будут состязаться в 23 дисциплинах, представляющих 15 видов спорта. На мероприятии ожидается около 18 тыс. официальных участников, соревнования планируется транслировать на 160 стран.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Световую композицию в виде земного шара с логотипом II Европейских игр установили в Минске у Дворца спорта, сообщает БЕЛТА. Фигура...
 
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