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Движение в центре Минска будет временно ограничиваться 31 октября и 1 ноября

31.10.2018 11:03 — Новости регионов | БелТА  
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31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в связи с проведением заседания Основной группы Мюнхенской конференции по вопросам безопасности 31 октября и 1 ноября будет временно ограничиваться движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"В связи с проведением в столице заседания Основной группы Мюнхенской конференции по вопросам безопасности и прибытием зарубежных делегаций 31 октября и 1 ноября будет временно ограничиваться движение всех видов транспорта в центральной части города. Сегодня на время ограничат движение по проспектам Победителей, Независимости и Партизанскому. Также ограничение затронет улицы Калиновского и Всехсвятскую. А 1 ноября - проспекты Победителей и Независимости, улицу Энгельса", - проинформировали в ГАИ.

Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию при выборе маршрута и способа передвижения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в связи с проведением заседания Основной группы Мюнхенской конференции по вопросам безопасности 31 октября и 1 ноября будет...
 
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