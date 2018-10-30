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Формы и методы работы с людьми должны учитывать специфику конкретного региона - Жевняк

31.10.2018 16:19 — Новости регионов | БелТА  
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Формы и методы работы с людьми должны учитывать специфику конкретного региона - Жевняк
Владимир Жевняк. Фото из архива

31 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Идеологической вертикали нужно выстроить хорошую систему прямой работы с людьми. Об этом заявил сегодня на встрече с идеологическим активом Могилевской области заместитель главы Администрации Президента Беларуси Владимир Жевняк, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению Владимира Жевняка, при выстраивании идеологической работы в современных быстро меняющихся условиях нужно исходить из того, что нет раз и навсегда установленных шаблонов. Формы и методы идеологической работы должны определяться на местах, учитывать условия конкретного района, организации, интересов социальной группы и конкретного человека. "Если этого не понять - результатов в работе не будет, - считает заместитель главы Администрации Президента. - При этом задачи идеологической работы остаются прежними: привлечение населения к активной экономической, социальной и общественной деятельности, постоянное общение с людьми, удовлетворение их потребностей, укрепление доверия граждан к власти".

Общими должны остаться и базовые принципы работы: внимательное отношение к людям, учет разных мнений и интересов, ориентированность на результат, открытость и ответственность перед гражданами. "В сфере идеологии нам нужно выстроить хорошую систему прямой работы с людьми, осовременить ее. И этой работой нужно заниматься всем, включая руководителей местных органов власти, предприятий и организаций", - обратил внимание Владимир Жевняк.

По его мнению, необходимо и качественное изменение идеологической работы - переходить от воздействия на аудиторию к взаимодействию с ней. В условиях, когда информация распространяется очень быстро через интернет и социальные сети, идеологические работники должны овладеть новыми средствами коммуникации, уметь их применять, работать с разными категориями граждан, вести диалог, аргументированно спорить, купировать конфликты и проводить информационные кампании.

"Сегодня нельзя просто довести до людей общую информацию через местную газету или телеканал, озвучить на встрече с трудовым коллективом и на этом успокоится, - заметил Владимир Жевняк. - Люди уже не приемлют односторонней связи "исполком - население". Они хотят получать конкретные ответы на свои вопросы, знать, что их проблему заметили, участвовать в обсуждении планов развития района, города. Местные СМИ должны превратиться из простого транслятора официальной информации в полноценные площадки обмена мнениями, место встречи и диалога неравнодушных, инициативных людей и местных властей".

"Главная задача - формировать конструктивное общественное мнение через своевременную и объективную подачу материала, искренний и вдумчивый диалог с аудиторией. Только в этом случае мы получим результат", - подчеркнул Владимир Жевняк.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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31 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Идеологической вертикали нужно выстроить хорошую систему прямой работы с людьми. Об этом заявил сегодня на встрече с...
 
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