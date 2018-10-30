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Участок ул.Фабричной в Минске перекрыт для движения из-за повреждения коллектора
31.10.2018 20:05 — Новости регионов | БелТА
31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участок улицы Фабричной в Минске перекрыт для движения из-за повреждения коллектора, сообщили БЕЛТА в УП "Минскводоканал".
Авария произошла в районе домов №25-29. Поврежден канализационный железобетонный коллектор 1965 года постройки. Перебоя в работе канализации нет. В данный момент выясняется характер повреждений и разрабатывается комплекс мероприятий по ремонту.
В 2019 году должна начаться реконструкция железобетонного канализационного коллектора с полной заменой трубы на всем протяжении данной улицы, проект уже прошел экспертизу.-0-
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31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участок улицы Фабричной в Минске перекрыт для движения из-за повреждения коллектора, сообщили БЕЛТА в УП "Минскводоканал". Авария...
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