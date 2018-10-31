Трамвайное движение в сторону вокзала в Минске открыто

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 1 ноября возобновлена работа трамвайных маршрутов №1, 4, 7 в направлении железнодорожного вокзала, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

Временный автобус №901 больше ходить не будет в связи с завершением реконструкции трамвайной линии по ул. Первомайской, Ульяновской, Бобруйской. При модернизации участка применены современные технологии, в том числе по устройству бесшпального пути.

"Пассажирам, имеющим проездные документы или единые проездные документы на определенный период времени (без лимита поездок), в составе которых один из видов транспорта автобус, предоставляется право на проезд без дополнительной оплаты в трамваях №1, 4, 7 на участках от пл. Я. Коласа, ул. Красной и ул. Платонова до пл. Мясникова до 30 ноября", - отметили на предприятии.

Всего в Минске насчитывается около 310 маршрутов общественного транспорта, их протяженность составляет около 4 тыс. км. Ежедневно в будний день перевозки обеспечивают более 2 тыс. единиц подвижного состава, которые обслуживают около 2 млн пассажиров.-0-