Андрей Шорец. Фото из архива

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По проблемному жилому комплексу "Аркадия" в Минске принято решение о смене застройщика, сообщил сегодня во время прямой линии председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, передает корреспондент БЕЛТА.

"Указ подписан, поддержано предложение о смене застройщика. В течение нескольких недель организуем встречи с гражданами, где расскажем механизм запуска застройки дома", - отметил Андрей Шорец.

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