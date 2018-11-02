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По проблемному комплексу "Аркадия" в Минске принято решение о смене застройщика
03.11.2018 09:45 — Новости регионов | БелТА
Андрей Шорец. Фото из архива
3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По проблемному жилому комплексу "Аркадия" в Минске принято решение о смене застройщика, сообщил сегодня во время прямой линии председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, передает корреспондент БЕЛТА.
"Указ подписан, поддержано предложение о смене застройщика. В течение нескольких недель организуем встречи с гражданами, где расскажем механизм запуска застройки дома", - отметил Андрей Шорец.
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3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По проблемному жилому комплексу "Аркадия" в Минске принято решение о смене застройщика, сообщил сегодня во время прямой линии...
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