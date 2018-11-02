﻿ Мобильный каток у Дворца спорта в Минске открыл сезон. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мобильный каток у Дворца спорта в Минске открыл сезон

03.11.2018 12:10 — | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Мобильный каток у Дворца спорта в Минске открыл сезон
Фото из архива

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильный каток у Дворца спорта в Минске сегодня открыл новый сезон, передает корреспондент БЕЛТА.

Перед зрителями выступили воспитанники столичной СДЮШОР по фигурному катанию, представители ГЦОР по ледовым видам спорта, юношеская хоккейная команда "Грифоны".

Для школьников в этот день до 17.15 проводят сеансы бесплатного катания на коньках при предъявлении справки или карточки учащегося. Работают концертная площадка, хоккейная фотозона, выездная торговля.

Мобильный каток у Дворца спорта в нынешнем году празднует 10-летие. Это многофункциональный культурно-спортивный комплекс, на котором круглогодично проходят не только массовые катания на коньках, но и спортивные соревнования различного уровня, выставки, показательные выступления.

Ежегодно каток посещают около 60-70 тыс. человек. Он загружен более чем на 90%. Здесь созданы все условия для активного отдыха, также проводятся учебно-тренировочные занятия юных хоккеистов для подготовки к участию в районных, городских и республиканских соревнованиях "Золотая шайба" на призы Президента. На территории работает пункт проката, где предлагают на выбор 700 пар коньков.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильный каток у Дворца спорта в Минске сегодня открыл новый сезон, передает корреспондент БЕЛТА. Перед зрителями выступили...
 
Новости дня
Новости регионов
 
По проблемному комплексу "Аркадия" в Минске принято решение о смене застройщика
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика