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Систему организации медобслуживания в Минске пересмотрят

03.11.2018 14:05 — Новости регионов | БелТА  
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Систему организации медобслуживания в Минске пересмотрят
Фото из архива

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске планируется внести изменения в организацию медицинского обслуживания, сообщил сегодня журналистам председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, передает корреспондент БЕЛТА.

Городу переданы здания Минской областной детской больницы на улице П. Бровки и Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Беларуси. Кроме того, строится новый корпус 9-й клинической больницы. "Мы работаем над тем, чтобы оптимизировать систему медобслуживания столицы, определить, где по какому профилю будет оказываться помощь. Пересмотрим схему медучреждений", - отметил Андрей Шорец.

В частности, одно из предложений - отделение реабилитации 11-й городской клинической больницы перенести за город. "Проводить реконструкцию основного корпуса нет смысл. Его нужно сносить и строить новое здание. Проводить реабилитацию лучше за городом, у нас есть несколько бывших санаториев недалеко от кольцевой автодороги", - сказал Андрей Шорец.

Изменение подходов позволит более рационально вкладывать средства в развитие системы здравоохранения.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске планируется внести изменения в организацию медицинского обслуживания, сообщил сегодня журналистам председатель...
 
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