Путепровод на МКАД в районе Лошицы полностью открылся для движения

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня открыли движение транспорта по внутреннему кольцу на путепроводе МКАД в районе Лошицы, где ранее просело дорожное полотно, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это проверка на профпригодность и профессионализм наших служб - дорожников, мостовиков, проектировщиков, которые при нормативном сроке 5,5 месяцев выполнили работы за три. Путепровод в районе Лошицы - один из самых современных в стране, соответствует мировым стандартам. По нормативам мы бы в середине февраля только открыли одну полосу", - отметил председатель Мингорисполкома Андрей Шорец.

Он подчеркнул, что сокращение сроков не сказалось на качестве. Работы проводились круглосуточно, практически не поступало жалоб от граждан. "В этом заслуга в том числе производителей балок, которые оперативно смогли поставить продукцию на МКАД. Думаю, путепровод прослужит долгие годы", - сказал Андрей Шорец, добавив, что удалось удешевить стоимость проекта. Она составила Br5,1 млн, тогда как по расчету аналогичных объектов - Br9 млн.

Открытый для движения участок кольцевой прошел испытания на прочность. "Недопустимых деформаций и прогибов не выявлено, грузоподъемность сооружения подтверждена самым высоким классом А14, что позволяет трехосным автомобилям весом 38 т двигаться в составе колонны без ограничений. Если возникнет необходимость передвижения одиночным порядком, то может проехать автомобиль весом 112 т. Здесь использованы балки заводского изготовления, применены два технических решения, которые позволяют исключить попадание стоков с полотна на нижние конструкции, в частности отсутствует один деформационный шов по центру", - отметил начальник отраслевой мостовой лаборатории БелдорНИИ Михаил Берестевич.

Также на МКАД запланирован ремонт других мостов, в частности на 2-м км и 24-м км.

Как сообщалось, в начале августа на 19-м км МКАД в районе Лошицы просело дорожное полотно путепровода, движение по оживленной магистрали, прилегающим улицам оказалось затруднено, нарушилось транспортное сообщение. Путепровод возведен в 1985 году. Первоначально предполагалось заменить только одно пролетное строение, завершить восстановление к 1 октября, но объем работ после детального обследования вырос вдвое. Проезд под мостовой частью планируется открыть в районе 16.00 6 ноября.-0-

Фото Рамиля Насибулина