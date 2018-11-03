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ФОТОРЕПОРТАЖ: В Речице проходит II Международный конкурс баянистов и аккордеонистов "AccoPremium-2018"
03.11.2018 23:33 — | БелТА
3 ноября, Минск /Корр. - БЕЛТА/. II Международный конкурс баянистов и аккордеонистов "AccoPremium-2018" проходит в Речицкой детской школе искусств Гомельской области 1-4 ноября, сообщает корреспондент БЕЛТА. Более 250 музыкантов из Латвии, Литвы, Сербии, Узбекистана, России, Украины и Беларуси участвуют в 10 номинациях конкурса в детской и взрослой группах.
Выступления проходят одновременно в двух залах. Конкурсанты исполняют композиции на гармони, аккордеоне, бандонеоне (аргентинский вид гармоники), цифровом аккордеоне, баяне и др.
Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 4 ноября в последний конкурсный день.-0-
Фото Сергея Холодилина
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ФОТОРЕПОРТАЖ: В Речице проходит II Международный конкурс баянистов и аккордеонистов "AccoPremium-2018"
3 ноября, Минск /Корр. - БЕЛТА/. II Международный конкурс баянистов и аккордеонистов "AccoPremium-2018" проходит в Речицкой детской школе искусств Гомельской области 1-4...
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