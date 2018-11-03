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ФОТОРЕПОРТАЖ: В Речице проходит II Международный конкурс баянистов и аккордеонистов "AccoPremium-2018"

03.11.2018 23:33 — | БелТА  
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ФОТОРЕПОРТАЖ: В Речице проходит II Международный конкурс баянистов и аккордеонистов "AccoPremium-2018"

3 ноября, Минск /Корр. - БЕЛТА/. II Международный конкурс баянистов и аккордеонистов "AccoPremium-2018" проходит в Речицкой детской школе искусств Гомельской области 1-4 ноября, сообщает корреспондент БЕЛТА. Более 250 музыкантов из Латвии, Литвы, Сербии, Узбекистана, России, Украины и Беларуси участвуют в 10 номинациях конкурса в детской и взрослой группах.

Выступления проходят одновременно в двух залах. Конкурсанты исполняют композиции на гармони, аккордеоне, бандонеоне (аргентинский вид гармоники), цифровом аккордеоне, баяне и др.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 4 ноября в последний конкурсный день.-0-

Фото Сергея Холодилина

 
Теги: Минск
 
 
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3 ноября, Минск /Корр. - БЕЛТА/. II Международный конкурс баянистов и аккордеонистов "AccoPremium-2018" проходит в Речицкой детской школе искусств Гомельской области 1-4...
 
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