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ФОТОФАКТ: Могилевчанка в ноябре сфотографировала майского жука
05.11.2018 21:03 — Новости регионов | БелТА
Фото группы "Могилев real" в соцсети "ВКонтакте"
5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанка в ноябре сфотографировала майского жука, сообщает БЕЛТА.
Снимок был опубликован в социальной сети. Можно предположить, что это связано с теплой осенью и летом.-0-
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5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанка в ноябре сфотографировала майского жука, сообщает БЕЛТА. Снимок был опубликован в социальной сети. Можно предположить,...
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