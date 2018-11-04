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ФОТОФАКТ: Могилевчанка в ноябре сфотографировала майского жука

05.11.2018 21:03 — Новости регионов | БелТА  
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Фото группы "<a href="http://mogilev.21.by" class="tag-link">Могилев</a> real" в соцсети "ВКонтакте"
Фото группы "Могилев real" в соцсети "ВКонтакте"

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанка в ноябре сфотографировала майского жука, сообщает БЕЛТА.

Снимок был опубликован в социальной сети. Можно предположить, что это связано с теплой осенью и летом.-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанка в ноябре сфотографировала майского жука, сообщает БЕЛТА. Снимок был опубликован в социальной сети. Можно предположить,...
 
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