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Минчан приглашают на мини-ярмарки вакансий 6 и 8 ноября
06.11.2018 07:07 — Новости регионов | БелТА
6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработные Минска ознакомятся с предложениями четырех предприятий на мини-ярмарках вакансий 6 и 8 ноября, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Первое мероприятие запланировано на 6 ноября. Соискателей рабочих мест ждут в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр. Любимова, 14), где со своими вакансиями их ознакомят представители УП "Минскзеленстрой", ООО "Стафф Деталь", филиала №3 "Минский комбинат силикатных изделий" ОАО "Белорусский цементный завод".
А 8 ноября состоится мини-ярмарка в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32). В мероприятии примут участие представители ООО "Стафф Деталь" и ОАО "Минскдрев".
Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Соискатели рабочих мест смогут узнать о наличии вакансий, условиях труда и оплате, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.-0-
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6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработные Минска ознакомятся с предложениями четырех предприятий на мини-ярмарках вакансий 6 и 8 ноября, сообщили БЕЛТА в комитете по...
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