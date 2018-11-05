Более 500 тыс. машин с марта проехали по понтонной переправе под Житковичами

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6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 тыс. транспортных средств воспользовались понтонной переправой под Житковичами с марта 2018 года. Об этом сообщили БЕЛТА в МЧС.

"Спасатели в ближайшее время после открытия обновленного моста начнут работу по демонтажу понтонно-мостовой переправы возле д.Борки", - сказали в ведомстве.

В начале декабря прошлого года спасателям сообщили о трещине в конструкции моста через реку Припять на трассе Р88. Мост был экстренно перекрыт, а на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям при Житковичском райисполкоме было принято решение оповестить жителей ближайших районов о закрытии моста. Спустя три дня спасатели и военнослужащие завершили работы по монтажу временной понтонной переправы. О новой переправе спасатели сообщили посредством FM-перехвата и SMS-оповещения, а работниками Белорусского общества Красного Креста на берегах реки были оборудованы пункты обогрева людей с выдачей горячего питья.

С 1 января по 1 марта работники МЧС перевозили местное население на катерах. Помощью спасателей воспользовались более 45 тыс. человек, из них 1,5 тыс. детей. Также за эти два месяца перевезено более 44 т груза. Понтонный мост, по которому могли перемещаться граждане и проезжать автомобили, был возведен 2 марта. А 21 мая специалисты Республиканского отряда специального назначения МЧС начали уникальную операцию по обрушению аварийного пролета моста взрывным способом. Для ее подготовки понадобились пять дней кропотливой работы и более тонны взрывчатки. Сложность состояла в том, что конструкция в месте разлома провисла на 54 см, а несущие опоры моста необходимо было сохранить. Однако спасатели блестяще справились со своей задачей.-0-