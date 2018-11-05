Движение под мостом на МКАД в районе Лошицы откроют сегодня

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие движения под путепроводом МКАД в районе Лощицы в Минске запланировано на 6 ноября, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер ГП "Гордорстрой" Василий Тибеж.

"Запланированное время открытия - 16.00, пока все в силе", - сказал Василий Тибеж.

Движение транспорта по внутреннему кольцу МКАД открыли 3 ноября. Перед этим восстановленный участок кольцевой прошел испытания на прочность. Недопустимых деформаций и прогибов не выявлено, грузоподъемность сооружения подтверждена самым высоким классом А14, что позволяет трехосным автомобилям весом 38 т двигаться в составе колонны без ограничений.

Как сообщалось, в начале августа на 19-м км МКАД в районе Лошицы просело дорожное полотно путепровода, нарушилось транспортное сообщение. Первоначально предполагалось заменить только одно пролетное строение, после детального обследования объем работ вырос вдвое. Тем не менее капитальный ремонт был проведен оперативно, с соблюдением всех требований и норм безопасности.-0-