В Дубровно открыли после ремонта два отделения больницы





В преддверии Дня Октябрьской революции жители Дубровенского района получили подарок — после капитального ремонта открылись обновленные объекты районной больницы: приемное отделение и отделение скорой медицинской помощи.







—Для жителей Дубровенщины это очень важное событие. Ввод в эксплуатацию обновленных отделений позволит улучшить уровень медицинского обслуживания наших граждан, — подчеркнул в своем выступлении на церемонии открытия Олег Лындин, председатель Дубровенского районного исполнительного комитета, и выразил благодарность начальнику управления здравоохранения Витебского облисполкома, члену Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Юрию Деркачу за помощь в проведении ремонтных работ объектов Дубровенской ЦРБ.













За последнее время на модернизацию и капитальный ремонт помещений больницы затрачено 1188000 рублей.

Юрий Деркач, поздравляя работников Дубровенской ЦРБ с таким событием, особо подчеркнул, что стены и оборудование имеют большое значение, однако первостепенным остается человек, его знание и отношение к делу.







Он высоко оценил потенциал дубровенских медиков и выразил уверенность, что в новых условиях оказание медицинской помощи на Дубровенщине станет более оперативной и квалифицированной. И заверил, что работы по модернизации Дубровенской ЦРБ продолжатся.































Елена КОРСАКОВА

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