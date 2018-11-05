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В Дубровно открыли после ремонта два отделения больницы

06.11.2018 — Новости регионов | Днепровская правда (Дуюровно)  
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В Дубровно открыли после ремонта два отделения больницы

В преддверии Дня Октябрьской революции жители Дубровенского района получили подарок — после капитального ремонта открылись обновленные объекты районной больницы: приемное отделение и отделение скорой медицинской помощи.


В Дубровно открыли после ремонта два отделения больницы

—Для жителей Дубровенщины это очень важное событие. Ввод в эксплуатацию обновленных отделений позволит улучшить уровень медицинского обслуживания наших граждан, — подчеркнул в своем выступлении на церемонии открытия Олег Лындин, председатель Дубровенского районного исполнительного комитета, и выразил благодарность начальнику управления здравоохранения Витебского облисполкома, члену Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Юрию Деркачу за помощь в проведении ремонтных работ объектов Дубровенской ЦРБ.


В Дубровно открыли после ремонта два отделения больницы


В Дубровно открыли после ремонта два отделения больницы

За последнее время на модернизацию и капитальный ремонт помещений больницы затрачено 1188000 рублей.
Юрий Деркач, поздравляя работников Дубровенской ЦРБ с таким событием, особо подчеркнул, что стены и оборудование имеют большое значение, однако первостепенным остается человек, его знание и отношение к делу.


В Дубровно открыли после ремонта два отделения больницы

Он высоко оценил потенциал дубровенских медиков и выразил уверенность, что в новых условиях оказание медицинской помощи на Дубровенщине станет более оперативной и квалифицированной. И заверил, что работы по модернизации Дубровенской ЦРБ продолжатся.


В Дубровно открыли после ремонта два отделения больницы


В Дубровно открыли после ремонта два отделения больницы


В Дубровно открыли после ремонта два отделения больницы


В Дубровно открыли после ремонта два отделения больницы


В Дубровно открыли после ремонта два отделения больницы

Елена КОРСАКОВА
Фото автора.

 
 
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В преддверии Дня Октябрьской революции жители Дубровенского района получили подарок — после капитального ремонта открылись обновленные объекты районной...
 
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