ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Общественный транспорт на отремонтированном участке МКАД с 7 ноября пойдет по прежним маршрутам

06.11.2018 12:21 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Маршруты общественного транспорта Минска, которые пролегают через развязку МКАД - ул. Бабушкина - Игуменский тракт, с 7 ноября восстанавливаются, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

Так, по прежним трассам, действовавшим до закрытия участка на ремонт, поедут автобусы № 88С, 48, 148С, 114С, 134С, 176Э, 67, 85С, 175Э, 1088-ТК. При этом на маршруте № 85С будет выполняться останока "Я. Лучины" на Игуменском тракте, а для автобуса №67 отменен остановочный пункт "Корзюки" в обоих направлениях.

Автобусы № 7, 7А в направлении Курасовщины будут с заезжать к остановке "Игуменский тракт" (на пересечении Игуменского тракта с ул. Прушинских). А остановочный пункт "Поворот на Колядичи" в направлении Курасовщины отменяется.

Движение автобусов маршрута № 98С предусмотрено только по будням в часы пик, а также график дополнен рейсом в 23.42 с разворотного кольца "Автостанция "Автозаводская".

Как сообщалось, движение под путепроводом на кольцевой в Лошице откроют сегодня в 16.00. В будущем улица Бабушкина будет расширена до шести полос. Также на МКАД запланирован ремонт других мостов, в частности на 2-м км и 24-м км.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Маршруты общественного транспорта Минска, которые пролегают через развязку МКАД - ул. Бабушкина - Игуменский тракт, с 7 ноября...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Движение под мостом на МКАД в районе Лошицы откроют сегодня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика