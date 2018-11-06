ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Неделя моды в Беларуси открывается сегодня в Минске

07.11.2018 09:15 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Неделя моды в Беларуси открывается сегодня в Минске
Фото из архива

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя моды в Беларуси (Belarus Fashion Week) открывается сегодня в Минске, она пройдет по 11 ноября на площадке НВЦ "Белэкспо", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Ожидается, что главное профессиональное событие в модной индустрии страны соберет более 10 тыс. посетителей. Организаторы анонсируют насыщенную программу дефиле, образовательных и бизнес-встреч, а также гарантируют традиционно высокий уровень проведения мероприятия.

На Неделе моды будут демонстрироваться только новые коллекции сезона весна-лето-2019 от ведущих белорусских брендов. Традиционно программу форума дополнят показы лучших коллекций детской дизайнерской одежды. Презентуют на Belarus Fashion Week и коллекции авторов, которые работают с этнической темой и создают изделия из белорусского льна. В отдельном показе будут собраны модные и стильные образы из одежды белорусских дизайнеров и производителей. Это хороший старт для начинающих стилистов в сфере fashion индустрии и возможность сотрудничества с ведущими компаниями страны.

Большое внимание уделено совместному проекту Белорусской палаты моды и Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам "Новые возможности". Люди с инвалидностью на протяжении нескольких месяцев были включены во все этапы создания образов совместной коллекции сезона весна-лето-2019 - от идеи до пошива и презентации, которая состоится во время Belarus Fashion Week. Коллекция выполнена с использованием ручной вышивки.

Приедут на форум и зарубежные дизайнеры. Показ итальянского дизайнера Marco Rambaldi - при поддержке посольства Италии - пройдет с участием моделей 40+. Посыл показа в том, что женщина в любом возрасте выглядит великолепно.

Цель Belarus Fashion Week - популяризировать и продвигать белорусских производителей дизайнерской одежды на модном рынке как в Беларуси, так и за рубежом. Организаторы - Агентство PR и коммуникаций "Открытый подиум", РОО "Белорусская палата моды".-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя моды в Беларуси (Belarus Fashion Week) открывается сегодня в Минске, она пройдет по 11 ноября на площадке НВЦ "Белэкспо", сообщили БЕЛТА в...
 
Новости дня
Новости регионов
 
В Дубровно открыли после ремонта два отделения больницы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Свислочская газета
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика