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ФОТОРЕПОРТАЖ: В Гомеле открылась новая автоматическая АЗС
07.11.2018 11:59 — Новости регионов | БелТА
Во время торжественного открытия автоматической АЗС
В Гомеле 7 ноября открылась новая автоматическая АЗС, третья по счету.
Фото Сергея Холодилина
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В Гомеле 7 ноября открылась новая автоматическая АЗС, третья по счету. Фото Сергея Холодилина Читать далее на сайте БелТА
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