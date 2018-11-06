РЕПОРТАЖ: Мал золотник, да дорог: как в Бресте предприниматели создают рабочие места

Конструкторы ООО "Агропищепром" за работой

Брест, где проживают 347,5 тыс. человек, - самый малочисленный областной центр Беларуси, при этомдоля занятых в экономике одна из самых высоких в республике (48%). Значительный вклад в эффективность рынка труда вносят предприниматели: именно на малых и микроорганизациях создается большинство новых рабочих мест. Корреспонденты БЕЛТА отправились на экскурсию по деловому Бресту, чтобы увидеть, как поддержка инициативы одних дает работу другим.

Местные органы власти нацелены всячески поддерживать людей, которые хотят заняться собственным делом. В частности, в городе отведено примерно 100 тыс. кв.м площадей, которые можно задействовать для организации новых предприятий. Пятая часть этих территорий предназначена для открытия промышленного производства. "Подсказываем обратившимся, где есть свободные площадки, земельные участки. Для вновь созданных субъектов хозяйствования предусмотрены преференции. Например, к экспортно ориентированным предприятиям, которые выпускают импортозамещающую, инновационную продукцию, в течение первого года работы не применяется повышающий коэффициент по налогу на недвижимость и землю. Помогаем нанимателям подобрать кадры, если надо - переобучаем", - знакомит с ситуацией на рынке труда первый заместитель председателя Брестского горисполкома Вадим Кравчук.

В областном центре с начала года зарегистрировано около 300 новых микро- и малых организаций, за это время на созданные рабочие места трудоустроено более 2 тыс. человек. Около трети фирм-новичков уже начали прием работников. Процесс этот небыстрый, поскольку созданные предприятия находятся на подготовительном этапе. Некоторым нужно больше времени, чтобы получить необходимые сертификаты, отремонтировать помещения, закупить оборудование и набрать персонал.

Например, учредитель ООО "ВК-Стоун" Ханифи Юсеф документы для своей фирмы по обработке мрамора оформил в прошлом году, но запустить производство удалось совсем недавно. Пока предприятие загружено на 10-15%, на полную мощность планируется выйти к новому году. "Нужно было помещение площадью около 1,5 тыс. кв.м. Нашли его и взяли в аренду, теперь хотим выкупить. Параллельно в Банке развития получили кредит на покупку станков из Ирана. Сейчас у нас работают около 20 человек, в перспективе будет до 35", - рассказал предприниматель. По его словам, специалиста по работе с камнем найти трудно, поэтому на предприятии обучают молодежь самостоятельно. "Приглашаем учащихся колледжей, платим минимальную зарплату и обучаем. По мере того, как растет их мастерство, увеличивается и заработок", - поясняет Ханифи Юсеф.

Около года на налаживание производственного процесса потребовалось и компании "Фарбона". Учредители выкупили здание на территории Брестского завода бытовой химии, провели реконструкцию помещений и приступили к выпуску лакокрасочных изделий для автомобилей. "Сейчас у нас в штате 11 человек, но продумываем работу в две-три смены, чтобы более эффективно проводить подготовительные работы для приготовления краски, - рассказал директор предприятия Иван Лебедев. - Продукцию отправляем на рынок Беларуси. Вместе с тем в этом году уже осуществлялись поставки в Украину, Казахстан. Пробуем освоить регионы России - начали с Санкт-Петербурга".

Инвестиционная площадка "Брестбытхима" востребована у представителей малого и среднего бизнеса. Промышленный гигант после распада СССР начал сворачивать объем производства, из-за чего высвободилась большая территория. "Руководство завода озаботилось поиском арендаторов либо покупателей на пустующие площади. Если потенциальные предприниматели обращались к нам за помощью, тоже направляли их сюда, и эта площадка выстрелила: здесь разместились около 10 субъектов хозяйствования", - отмечает первый заместитель главы Администрации Ленинского района Бреста Игорь Царук.

Предложенный вариант по достоинству оценили предприниматели, ориентированные на производственную деятельность. Поблизости нет жилой зоны, рядом проходит железная дорога, на территории завода проведены необходимые коммуникации. В числе тех, кого привлекла развитая инфраструктура этой площадки, - и представители ООО "Агропищепром". Свою деятельность оно начало как микроорганизация, выпускающая оборудование для пищевой промышленности. Клиенты - перерабатывающие предприятия мясо-молочной отрасли государственной и частной форм собственности.

"Начинали с малого бизнеса, постоянно стремясь расширить производство. Наша цель - выпускать качественное оборудование. Все это требует новых технологий, закупки оборудования, что мы и сделали за последние два года. Приобрели станок лазерной резки для раскроя, листогиб, токарный станок. Это позволило увеличить производительность труда, качество выпускаемой продукции и сократить сроки поставки", - говорит начальник производства ООО Сергей Архутик.

Выбранная стратегия позволила микроорганизации через несколько лет работы перейти в разряд субъектов хозяйствования среднего бизнеса с численностью работников более 100 человек. "Одновременно с развитием предприятия ведется кадровое пополнение. По сути, у нас работают уникальные кадры. Найти их сложно, поэтому готовим самостоятельно. Берем ребят после колледжа, университета и начинаем обучать специалиста под себя", - добавил руководитель.

Амбициозные планы и у обосновавшегося по соседству ООО "Стеклоконтакт". По словам его директора Валерия Герасевича, государство создает условия, чтобы малый и средний бизнес динамично развивался. Например, на начальных порах фирма пользовалась услугами аутсорсинга, так как своего оборудования не было. Спустя два года работы владельцы обзавелись цехом площадью 200 кв.м, станками. "Ежегодно инвестируя, в несколько раз увеличили площади. Пока их арендуем, но есть перспектива выкупа. Отдел экономики Администрации Ленинского района и Банк реконструкции и развития предлагают при их поддержке взять кредит под ставку 8%. В следующем году постараемся им воспользоваться. Это подразумевает расширение производства и, естественно, создание рабочих мест", - подчеркивает бизнесмен.

Инвестиционных площадок, аналогичных "Брестбытхиму", в областном центре насчитывается более 50. Можно ожидать, что их инфраструктура будет способствовать организации новых производств и созданию рабочих мест.

Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,

Фото Вадима ЯКУБЕНКА,

БЕЛТА.-0-