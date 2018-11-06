В Несвижском районе открылось отделение круглосуточного пребывания для пожилых и инвалидов

Во время торжественной церемонии открытия

7 ноября, Несвижский район /Корр. БЕЛТА/. Отделение круглосуточного пребывания для пожилых и инвалидов торжественно открылось сегодня в здании бывшей средней школы в деревне Леоновичи Несвижского района, передает корреспондент БЕЛТА.

В новом пансионате одновременно смогут получать уход и приближенные к домашним условия проживания 30 пожилых людей и инвалидов. Обслуживать их будут более 20 сотрудников территориального центра социального обслуживания населения района: социальный работник, повара, младший медперсонал.

За счет средств областной инвестпрограммы было капитально отремонтировано здание, проложены новые инженерные сети, оборудованы медицинский кабинет, уютные кухня и столовая. В приемное отделение сделан отдельный вход.

Почетными гостями праздника стали министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов, помощник Президента Беларуси - инспектор по Минской области Игорь Евсеев, первый заместитель председателя Миноблисполкома Игорь Макар.

Как отметила Ирина Костевич, открытие отделения - большой праздник для жителей Леоновичей и в целом Несвижского района. "Это великолепный объект, в который вдохнули новую жизнь. Я впечатлена результатом. Люди здесь будут жить полноценной жизнью, им быстро окажут медицинскую помощь в случае необходимости, обеспечат досуг и сбалансированное питание. Социальное обслуживание населения - это приоритетное направление для нашей страны, и мы продолжим его развивать", - подчеркнула министр.

По словам Леонида Анфимова, забота о пожилых и инвалидах - краеугольный камень социальной политики государства, и нынешнее мероприятие тому подтверждение. "Государство проводит масштабную социальную политику, на эти средства из бюджета выделяются сотни миллионов рублей. Власть всегда заботилась и будет заботиться о пожилых и инвалидах, ведь от того, какой заботой мы окружим этих людей, зависит отношение к нам подрастающего поколения. Пусть этот дом - всего лишь крупица той работы, что проводится в стране по созданию благоприятных условий для этой категории граждан, тем не менее это подтверждает социальную направленность государственной политики. Особенно символично, что открытие отделения происходит в такой знаменательный праздник, День Октябрьской революции, которая в корне изменила мировую историю и судьбы многих людей", - сказал он.

В свою очередь директор Несвижского ТЦСОН Наталья Корсак поблагодарила гостей за теплые слова и пригласила на экскурсию по пансионату.

На первом этаже вниманию посетителей представили 3 жилые комнаты, пищеблок с обеденным залом на 16 посадочных мест, кабинеты медицинского и социального работников, бытовые помещения для обслуживающего персонала, приемный покой с отдельным входом, два медицинских изолятора, помещение колясочной. На втором этаже к услугам постояльцев 10 жилых комнат, 2 комнаты повышенной комфортности, процедурный кабинет, буфетная, трудовая мастерская и кладовая чистого белья. Стены украшены картинами, на которых изображены виды Несвижского района. На двух этажах предусмотрены посты дежурной медсестры.

Гости оценили комфортную мебель и современное оборудование отделения, обратили внимание на уют и чистоту в комнатах. А после прошли во двор, где вместе заложили фруктовый сад.

Для Несвижского района это единственное отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов. Помимо него, в Беларуси создано 62 таких пансионата, где поживают более 2 тыс. человек (в Минской области действует 10 учреждений на 316 мест).

Открытие социальных объектов стало доброй традицией ко дню Октябрьской революции. В этом году подарком для жителей центрального региона стала также презентация зонального государственного архива в Слуцке.-0-

Фото Рамиля Насибулина