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Движение по Московской линии метро останавливалось из-за неисправности состава
08.11.2018 13:18 — Новости регионов | БелТА
8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение по 1-й линии метрополитена приостанавливалось из-за неисправности подвижного состава, сообщил пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб в официальном твиттер-аккаунте метрополитена, передает БЕЛТА.
"В 12.48 было остановлено движение по 1-й линии метрополитена в связи с неисправностью подвижного состава. В 13.00 движение восстановлено", - говорится в сообщении.-0-
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8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение по 1-й линии метрополитена приостанавливалось из-за неисправности подвижного состава, сообщил пресс-секретарь Минского...
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