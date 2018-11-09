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Соцслужба Минска тестирует услугу дистанционного патронажа на дому для ветеранов ВОВ

10.11.2018 17:37 — Новости регионов | БелТА  
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Соцслужба Минска тестирует услугу дистанционного патронажа на дому для ветеранов ВОВ
Фото из архива

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2019 году, к 75-летию освобождения Беларуси, комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома планирует внедрить дополнительную меру социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны - услугу вызова экстренной помощи через универсальное мобильное устройство. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА управляющая службой "Линия жизни 24" Елена Моригеровская.

В данный момент комитет по труду занятости и социальной защите, комитет по здравоохранению, Минское городское управление МЧС совместно с Центром помощи "Линия жизни 24" реализуют пилотный проект по обеспечению ветеранов мобильными устройствами. Таким образом они хотят оценить спрос на данную услугу и целесообразность ее массового внедрения.

Как пояснила Елена Моригеровская, по 30 ноября ветераны войны и труда протестируют сервис "дистанционный патронаж на дому" на качество оказываемой услуги. Участвуют в пилотном проекте 16 человек из 9 районов столицы. Это маломобильные, одинокие или одиноко проживающие люди. По результатам тестирования будет подготовлен отчет в Мингорисполком и горсовет депутатов.

"Подобные проекты нацелены на сотрудничество с государством. На развитых рынках такие сервисы существуют главным образом благодаря страховой медицине, поддерживаемой из бюджета. Поэтому мы обратились за поддержкой и работаем совместно с комитетом по труду занятости и социальной защите Мингорисполкома, - отметил один из учредителей Центра помощи "Линия жизни 24" Владимир Казаков. - Услуга вызова при помощи мобильного универсального устройства повысит уровень безопасности самостоятельного проживания ветеранов и в перспективе сможет стать одной из стационарозамещающих форм социального обслуживания населения".

Персональная медицинская сигнализация "Линия жизни 24" позволяет человеку не только одним нажатием на специальном кулоне подать сигнал SOS, но и поговорить с оператором. Встроенная GPS (геолокация) определяет, где человек находится, а датчик падения сообщает, что с владельцем устройства не все в порядке, если он сам не в силах сказать об этом.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2019 году, к 75-летию освобождения Беларуси, комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома планирует внедрить...
 
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