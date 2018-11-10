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Порт в Гомельской области превратит Беларусь в морскую державу - Савиных

11.11.2018 18:22 — Новости регионов | БелТА  
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Порт в Гомельской области превратит Беларусь в морскую державу - Савиных

11 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Порт в деревне Нижние Жары Гомельской области превратит Беларусь в морскую державу. Об этом сегодня сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турции Андрей Савиных, общаясь с журналистами во время рабочего визита турецкой делегации в Гомель, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Савиных подчеркнул, что в настоящее время белорусско-турецкие отношения развиваются очень динамично по всем направлениям. "Особое внимание уделяем развитию транспортной инфраструктуры. В частности, наши турецкие партнеры рассматривают возможность строительства порта в Нижних Жарах Брагинского района, который превратит Беларусь в морскую державу", - подчеркнул посол.

По его словам, по новому транспортному коридору Беларусь сможет отправлять грузы в речном порту, а кораблями "река-море" доставлять их не только в государства Черноморского бассейна. Беларуси станут доступны рынки более 20 стран. "Главное - мы сможем снизить стоимость перевозки грузов. У нас появятся экспортные возможности, о которых мы и мечтать не могли. Убежден, что благодаря этому порту Гомельская область станет одним из главных двигателей экономического роста для всей Беларуси в целом", - рассказал Андрей Савиных.

На повестке дня - вопрос организации целостной системы регулярного транспортного сообщения между двумя странами. Изначально важно учесть все звенья логистической цепочки: объемы поставляемых грузов, необходимый для транспортировки флот, маршруты доставки. Основной акцент обе стороны делают на обеспечении регулярной основы перевозок.

Свой интерес подтверждают и представители турецкой делегации. "Наша компания заинтересована в развитии транспортных систем и доставки грузов. Гомельский регион имеет очень удачное месторасположение, поэтому возможны совместные проекты по выходу к Черному морю на территории Украины. Мы готовы приступить к реализации проекта при условии гарантии с белорусской стороны обеспечения грузами", - уточнил председатель правления группы компаний Derin Shipping & Trading Co Эркам Йылдырым. По его мнению, только один проект Беларуськалия, реализуемый на петриковском месторождении, способен обеспечить рентабельную работу порта.

Серьезность намерений Эркам Йылдырым подтвердил словами: "Первый корабль, который я загружу в этом порту, будет называться "Гомель".

Идея формирования нового транспортного коридора для перевозок грузов из Беларуси водным путем по реке Днепр в порты Черного, Средиземного и Каспийского морей и придунайских государств со строительством портового терминала в деревне Нижние Жары Брагинского района рассматривается на различных уровнях на протяжении нескольких лет.

Президенты Беларуси и Украины поддержали идею восстановления полноценного судоходства по реке Днепр на встрече 26 апреля 2017 года. Впоследствии намерения неоднократно подтверждались, в том числе на состоявшемся 25-26 октября в Гомеле I Форуме Беларуси и Украины.

Важность реализации инвестиционного проекта "Строительство портовой инфраструктуры в районе н.п. Нижние Жары" для Беларуси очевидна. Среди преимуществ - новые возможности для экспортно-импортных поставок товаров, улучшенная логистика перевозки грузов, дополнительные валютные поступления в бюджет, новые рабочие места. В целом это будет способствовать росту конкурентоспособности продукции белорусских предприятий на внешних рынках.

"Транспортировка продукции по водному пути дает экономию на одном тонно-километре около $1,5", - уточнил заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко. Спектр поставок достаточно широк - начиная от калийных солей, нефтепродуктов, гранита с глушкевичского месторождения, мясо-молочной продукции, заканчивая машиностроительной техникой и др.

Украинская сторона подтвердила техническую возможность прохождения судов класса "река-море" от Киевской ГЭС до деревни Нижние Жары. При этом необходимо учесть габариты судовых шлюзов Днепровского каскада после выполнения работ по дноуглублению - протяженностью 103 км на глубину 3,65 м при отметке 102,0 м по Балтийской системе (БС) Киевского водохранилища.

В Брагинском районе подготовлены градостроительные паспорта на три земельных участка. На одном из них предусмотрено строительство мультимодального хаба и пристани для яхт-клуба с базой отдыха в деревне Нижние Жары площадью 249,65 га. Другой отведен под строительство и обслуживание речного порта, инженерной и транспортной инфраструктуры к нему в деревне Нижние Жары площадью 68,07 га. В деревне Верхние Жары на площади 41 га запланировано строительство и обслуживание инфраструктуры глубоководного порта.

Уже завтра обсуждение темы продолжится на уровне правительства в Минске.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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11 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Порт в деревне Нижние Жары Гомельской области превратит Беларусь в морскую державу. Об этом сегодня сообщил Чрезвычайный и...
 
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