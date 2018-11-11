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Минск вошел в топ-3 городов СНГ для шопинга у российских туристов
12.11.2018 09:50 — Новости регионов | БелТА
Фото из архива
12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск вошел в топ-3 городов СНГ для шопинга у российских туристов. Такие данные предоставило БЕЛТА аналитическое агентство "ТурСтат".
Рейтинг составлен по результатам анализа популярности шопинг-туров в нынешнем году. Лидируют в рейтинге Баку (Азербайджан), Астана (Казахстан) и Минск. В Баку в мае прошел шопинг-фестиваль, который вызвал большой интерес у иностранных туристов.
Российские туристы приезжают в города СНГ в среднем на два-три дня и тратят на шопинг до $1 тыс.
Всемирный день шопинга отмечается 11 ноября.-0-
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12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск вошел в топ-3 городов СНГ для шопинга у российских туристов. Такие данные предоставило БЕЛТА аналитическое агентство "ТурСтат". ...
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