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Более 230 должностных лиц в Минске оштрафованы за несвоевременную выплату зарплаты

12.11.2018 11:11 — Новости регионов | БелТА  
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Более 230 должностных лиц в Минске оштрафованы за несвоевременную выплату зарплаты
Фото из архива

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 230 должностных лиц и 250 юрлиц в Минске привлечены к административной ответственности за несвоевременную выплату зарплаты в текущем году, сообщила сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме начальник Минского городского управления Департамента государственной инспекции труда Надежда Козловская, передает корреспондент БЕЛТА.

Общая сумма штрафов составила около Br24,3 тыс. и Br63,3 тыс. соответственно. На основании материалов государственных инспекторов труда руководители привлекаются и к дисциплинарной ответственности. Всего за 10 месяцев выявлено более 260 фактов нарушений сроков выплаты зарплаты. Материалы анализируются, после чего принимаются решения о начале административных процессов. В среднем по нарушениям назначаются штрафные санкции в размере 15 базовых величин (1 БВ равна Br24,5).

С начала года в городское управление Департамента государственной инспекции труда поступило более 1 тыс. письменных и электронных обращений граждан, из которых 95% содержат вопросы законодательства о труде.

"При этом как в текущем, так и в прошлом году в 52% случаев поднималась тема оплаты труда, из них вопросы сроков выплаты зарплаты, среднего заработка за время трудовых отпусков, окончательного расчета при увольнении занимают лидирующее положение", - отметила Надежда Козловская.

Во время личных приемов граждан государственными инспекторами труда принято 500 человек, предпринимались меры по оперативному решению проблем. В пользу работников взыскано более Br200 тыс. Кроме того, отозвано более 100 письменных обращений в связи с выполнением нанимателем своих обязанностей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 230 должностных лиц и 250 юрлиц в Минске привлечены к административной ответственности за несвоевременную выплату зарплаты в...
 
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