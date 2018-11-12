15 ноября начнется регистрация участников Новогоднего мини-марафона

Об этом сообщили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

23 декабря 2018 года на территории центрального спортивного комплекса «Неман» в Гродно пройдет Новогодний мини-марафон. Он станет заключительным этапом Гродненской беговой лиги, которая на протяжении года объединяет основные легкоатлетические забеги региона.

Организаторы приглашают на старт жителей областного центра, спортсменов, сборные команды городов и районов Принеманья, а также из других областей Республики Беларусь и зарубежных стран. В новогоднем забеге планируется участие порядка 300 человек.





Электронная регистрация будет открыта с 09.00 15 ноября до 17.00 20 декабря на сайте https://42195.by.

Для допуска к соревнованиям участникам необходимо будет заполнить регистрационную форму и оплатить регистрационный взнос электронным платежом.

Общий старт состоится 23 декабря в 12.00. Победители будут определяться в абсолютном первенстве и каждой возрастной группе по лучшему времени отдельно среди мужчин и женщин.