В Минске с 15 ноября будут эвакуировать машины, мешающие уборке улиц

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14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минска с 15 ноября начинает работу по эвакуации машин, которые мешают уборке улиц, сообщает ГАИ Минска в своем Telegram-канале.

"В целях содействия коммунальным службам в уборке улично-дорожной сети в связи с изменением погодных условий, а также профилактики и пресечения нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств с завтрашнего дня группами эвакуаторов будет осуществляться принудительное отбуксирование машин, припаркованных с нарушением ПДД, с последующим доставлением на охраняемую стоянку", - сказано в сообщении.

В ГАИ уточнили, что вся процедура будет организована в соответствии с законодательством.-0-