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Энергетики восстанавливают электроснабжение в 57 населенных пунктах Витебской области
15.11.2018 10:28 — Новости регионов | БелТА
Фото из архива
28 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Энергетики восстанавливают электроснабжение в 57 населенных пунктах Витебской области после неблагоприятной погоды, сообщили корреспонденту БЕЛТА в РУП "Витебскэнерго".
Больше всего непогода затронула потребителей в Лепельском районе. Ночью 18 ремонтных бригад и 20 единиц спецтехники приступили к устранению неполадок по району и по всей энергосистеме Витебской области.
"По состоянию на 9.00 возобновлена работа 10 воздушных линий электропередачи 10 кВ. Продолжается работа по восстановлению электроснабжения 75 трансформаторных подстанций и 57 населенных пунктов", - уточнили в "Витебскэнерго".
Энергетики переведены на усиленный режим работы. Оперативные службы контролируют ситуацию.-0-
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28 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Энергетики восстанавливают электроснабжение в 57 населенных пунктах Витебской области после неблагоприятной погоды,...
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