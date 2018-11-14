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Масштабные учения по предупреждению и ликвидации ЧС пройдут 16 ноября в Молодечненском районе

15.11.2018 14:20 — Новости регионов | БелТА  
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Масштабные учения по предупреждению и ликвидации ЧС пройдут 16 ноября в Молодечненском районе
Фото МЧС

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренировка Минской областной подсистемы государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций пройдет 16 ноября в Молодечненском районе. Во время масштабных учений специалисты различных уровней, а также организаций и предприятий проверят готовность действовать при ухудшении погодных условий, аварий на сетях и объектах жизнеобеспечения в осенне-зимний период. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

В министерстве обратили внимание, что все вводные, запланированные для тренировки, основаны на реальных событиях. "Это характерный для зимнего сезона циклон, который по легенде повлек усиление шквалистого ветра до 25 м/с. Ситуация осложняется осадками в виде дождя и мокрого снега, понижением температуры воздуха до минус 15 градусов", - рассказали в МЧС.

Оценивать действия участников будет республиканский штаб. Основные цели учений - оценка реальности планов и мероприятий по защите населения и территорий на случай возникновения чрезвычайной ситуации, готовности управленческих решений и их информационной поддержки, совершенствование работы ситуационных штабов области, пояснили в спасательном ведомстве.

Планируется, что 16 ноября будет проверяться оповещение жителей Молодечненского района с помощью СМС. В МЧС просят отнестись к этому с пониманием.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренировка Минской областной подсистемы государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций пройдет 16 ноября...
 
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