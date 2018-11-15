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Миноблисполком определил населенные пункты, участок в которых могут купить только нуждающиеся

16.11.2018 13:47 — Новости регионов | БелТА  
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Миноблисполком определил населенные пункты, участок в которых могут купить только нуждающиеся
Фото из архива

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миноблисполком определил населенные пункты, на территории которых земельные участки для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов предоставляются по результатам аукционов либо без их проведения только гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Соответствующий перечень изложен в решении Миноблисполкома от 24 октября 2018 года №908, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В перечень попали почти все райцентры и ближайшие к ним деревни, за исключением Стародорожского и Копыльского районов. А в Смолевичском, Дзержинском, Минском и Логойском районах ограничение коснулось абсолютно всех населенных пунктов. Теперь желающие приобрести участок для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов на попавших в перечень территориях смогут только при условии, если они являются нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Также решением Миноблисполкома определен перечень населенных пунктов, в пределах которых земельные участки предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям для строительства и обслуживания объектов недвижимого имущества, предназначенных для производства товаров (выполнения работ, оказания услуг), только по результатам аукционов.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миноблисполком определил населенные пункты, на территории которых земельные участки для строительства и обслуживания...
 
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