Льняные дожинки прошли в Дубровно





Испокон веков в Беларуси выращивали лен. В начале прошлого столетия льноводство являлось одной из ведущих отраслей сельского хозяйства. Однако к концу 90-х годов по сравнению с 50-ми посевы данной культуры сократились в разы.

Если в 1970-ых в Беларуси выращивали более 250 тыс гектаров льна, то сейчас в несколько раз меньше. Тогда льном занимались 1250 хозяйств. Сейчас около 40, и на их счету только 10% от всего объема. Остальной вал дают льнозаводы республики.

Понимая, что лен имеет большое политическое, социальное и экономическое значение, глава государства Александр Лукашенко взял под личный контроль развитие отрасли и дал поручения по сохранению и развитию в Беларуси льноводства. Поэтому перед аграриями стоит серьезная задача не только возродить льноводство, вернуть былую славу льну, но и приумножить результаты. Дубровенские льноводы многие годы являются лидерами и первооткрывателями на пути возделывания и переработки льна. И сегодня Дубровенщина занимает первое место в области. В районе заготовлено 13 тыс тонн льнотресты средним номером 1,10. Урожайность составила 46,8 ц/га.

ОАО «Дубровенский льнозавод» достиг наилучших показателей среди льнозаводов Витебской области. Силами мехотряда заготовлено 9,5 тыс тонн льнотресты номером 1,15, урожайность льнотресты 47 ц/га. Поэтому закономерно, что именно на Дубровенщине в преддверии профессионального праздника тружеников села состоялся областной праздник «Льняные дожинки», где подвели итоги работы отрасли и наградили лучших льноводов.

В торжестве приняли участие председатель Витебского областного исполнительного комитета Николай Шерстнёв, помощник Президента Республики Беларусь по Витебской области Виталий Вовк, заместитель председателя Постоянной комиссии по аграрной политике Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Лукашов, первый заместитель председателя Витебского облисполкома Олег Мацкевич, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Михаил Придыбайло, председатели районных исполнительных комитетов, руководители и специалисты организаций и ветераны труда отрасли.







Генеральный директор государственного объединения «Витоблленпром» Татьяна Ерёма подвела итоги работы льноводов Витебщины. Она отметила, что в текущем году заготовлено 43,2 тыс тонн льнотресты средним номером 0,97. Урожайность составила 10 ц/га. По сбору льнотресты и ее качеству — это лучшие показатели в республике, по урожайности витебские льноводы занимают второе место, уступая лишь Могилевской области. Лидерами среди районов являются Дубровенский и Оршанский. Здесь собрана половина от всего областного урожая льна.

Среди льносеющих хозяйств в передовиках представители Дубровенщины. Так, ОАО «Якубово-Агро» на площади 150 га получило льнотресту средним номером 1,01, урожайность — 49,4 ц/га. Дипломами и премиями отмечены также КУСХП «Зарубы» и ОАО «Команина», где урожайность составила 35,6 и 41,2 ц/га соответственно.

Татьяна Ерёма подчеркнула, что такие показатели достигнуты благодаря строгому соблюдению всех основных элементов технологии возделывания и уборки льна.

Стратегической задачей на предстоящий год является загрузка производственных мощностей льнозаводов под полную технологическую потребность. Для этого необходимо вырастить порядка 60 тыс тонн льнотресты.

Говоря о переработке сырья, Татьяна Ерёма сообщила, что за 10 месяцев текущего года отмечается рост объемов производства льноволокна в натуральном выражении — 103,7%, в стоимостном — 113%. В счет госзаказа поставлено 1057 тонн длинного волокна, что на 170 тонн больше прошлогоднего.

На экспорт отгружено 240 тонн льноволокна на сумму 2 млн долларов США, или 120% к уровню прошлого года. Половина льнозаводов сработала с чистой прибылью.

—Ближайшая задача для переработки — произвести как можно больше длинного льноволокна, а также улучшить качество короткого льноволокна — так как это дополнительный источник выручки и пополнения оборотных средств, — сказала в заключение Татьяна Ерёма.

Эту мысль продолжил в своем выступлении председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнёв. Он рассказал, что в последние годы в области уделяется максимальное внимание развитию льноводческой отрасли. В текущем году закуплено 193 единицы новой техники, отремонтированы отдельные узлы и агрегаты оборудования льнозаводов, оказана финансовая поддержка в приобретении материально технических ресурсов для возделывания льна. Все это позволило вопреки сложным погодным условиям получить хороший урожай. Такой результат у льноводов Витебщины был только в 2012 году, но тогда работало 16 льнозаводов. А сейчас их 8, значит эффективность работы в 2 раза выше.

—Льноводы показали, что и в таких суровых погодных условиях могут работать и получать хорошие результаты. Это обнадеживает, психологически и морально поддерживает.

Наша цель — сделать все грамотно и вовремя, добиться качественных и объемных показателей, чтобы обеспечить максимальную загрузку льнозаводов в три смены и без выходных, — сказал руководитель области.

Николай Шерстнёв поздравил льноводов и всех аграриев Витебщины с профессиональным праздником. Пожелал здоровья, успехов, хорошей погоды и весомых урожаев.

Лучшим труженикам льноводческой отрасли были вручены почетные грамоты и благодарственные письма Витебского облисполкома, комитета по сельскому хозяйству и продовольствию. Слова признательности и благодарности звучали в адрес ветеранов.

От имени руководителей льнозаводов Витебщины директор ОАО «Дубровенский льнозавод» Анатолий Босенков поблагодарил руководство области за оказываемую помощь и поддержку и отметил, что при старании и строгом соблюдении технологии возделывания, уборки и переработки льна можно достичь максимальных результатов.

Завершились льняные дожинки ярким праздничным концертом.

Светлана ШУРПАКОВА.