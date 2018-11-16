В Мостах милиция разыскивает женщин, подозреваемых в краже детских вещей из магазина

Мостовский РОВД устанавливает личности женщин, которые могут быть причастны к краже детских вещей в магазине «Детский мир» на улице Советской в Мостах.

Установлено, что они похитили из этого магазина четыре пары обуви. Кроме того, эти же женщины пожилого возраста, согласно имеющейся на данный момент информации, могут быть причастны к аналогичной краже в «Детском мире» ранее.

В УВД Гродненского облисполкома просят тех, кто узнал женщин на фото, позвонить по одному из следующих телефонов: +375-29-788-73-30, 8-015-2-79-71-06.