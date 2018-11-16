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В Мостах милиция разыскивает женщин, подозреваемых в краже детских вещей из магазина

17.11.2018 — Новости регионов | Заря над Неманам  
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Мостовский РОВД устанавливает личности женщин, которые могут быть причастны к краже детских вещей в магазине «Детский мир» на улице Советской в Мостах.
 
 
 
Установлено, что они похитили из этого магазина четыре пары обуви. Кроме того, эти же женщины пожилого возраста, согласно имеющейся на данный момент информации, могут быть причастны к аналогичной краже в «Детском мире» ранее.
 
В УВД Гродненского облисполкома просят тех, кто узнал женщин на фото, позвонить по одному из следующих телефонов: +375-29-788-73-30, 8-015-2-79-71-06.
 
 
 
 
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Мостовский РОВД устанавливает личности женщин, которые могут быть причастны к краже детских вещей в магазине «Детский мир» на улице Советской в Мостах.
 
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