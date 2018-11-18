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Более 100 нанимателей Минска примут участие в городской ярмарке вакансий 22 ноября

19.11.2018 12:12 — Новости регионов | БелТА  
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Более 100 нанимателей Минска примут участие в городской ярмарке вакансий 22 ноября
Фото из архива

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная служба занятости проведет 22 ноября общегородскую ярмарку вакансий "Поиск работы начинается здесь!", сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Граждан, которые находятся в поиске работы, приглашают с 10.00 до 13.00 в культурно-спортивный центр Минского отделения Белорусской железной дороги по ул. Чкалова, 7. Всего более 100 предприятий разных форм собственности и сфер деятельности (промышленность, строительство, транспорт, торговля и общественное питание, здравоохранение и др.) планируют презентовать свои предложения на ярмарке. В прямом общении с нанимателями соискатели получат информацию об организациях и предлагаемой работе, уровне оплаты труда по вакансиям, узнают, какие требования предъявляют руководители к потенциальным кандидатам.

Также посетителям предложат информационные материалы об услугах, предоставляемых органами государственной службы занятости населения, буклеты с рекомендациями по поиску работы и составлению резюме, специализированные печатные издания с актуальными вакансиями. Специалисты комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома проведут консультации по вопросам законодательства о занятости населения, стратегии поиска работы, трудоустройства, составления конкурентоспособного резюме.

Будет организована работа секций. Учреждения образования расскажут о возможностях подготовки, переподготовки, повышения квалификации по различным профессиям (специальностям), востребованным на столичном рынке труда, на секции "Сегодня профессия - завтра работа!". В секции "Стратегия выбора профессии!" психологи городского центра социального обслуживания семьи и детей окажут необходимую поддержку и консультации для граждан в трудной жизненной ситуации. Желающие открыть собственное дело получат всю интересующую их информацию в секции "Начнем бизнес вместе".

Для молодежи будет организовано несколько секций: представители БРСМ расскажут о возможностях трудоустройства в свободное от учебы время, также учащиеся и студенты узнают о вариантах обучения востребованным на рынке труда профессиям.

В работе секции "Занятость без границ" примут участие организации, которые предлагают вакансии для людей с ограничениями по состоянию здоровья. Представители крупных компаний столицы раскроют секреты кадровой политики в организации, расскажут о возможностях карьерного роста, обучении на предприятии в секции "Найди команду своей мечты!".

Наконец, в секции "Вакансии сегодня и сейчас" специалисты службы занятости проконсультируют по возможностям трудоустройства на временные, сезонные работы, а также участию в оплачиваемых общественных работах.

По итогам ярмарки вакансий пройдет круглый стол, посвященный тенденциям на рынке труда Минска, новым формам сотрудничества с нанимателями по вовлечению неработающих граждан в трудовую деятельность, соблюдению нанимателями требований законодательства о занятости.

Общегородские ярмарки вакансий проводятся в Минске дважды в год. Предыдущее мероприятие состоялось 26 апреля этого года. Оно собрало более 100 организаций и предприятий и привлекло внимание нескольких тысяч человек.

Кроме того, на этой неделе запланирован День предприятия с участием представителей ОАО "Амкодор-Белвар" по выпуску радиоизмерительной аппаратуры, медицинских и дозиметрических приборов, стартерных аккумуляторных батарей, бытовой электротехники. Мероприятие состоится 20 ноября с 10.00 до 12.00 в отделе обслуживания граждан №1 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (ул. Я. Коласа, 69).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная служба занятости проведет 22 ноября общегородскую ярмарку вакансий "Поиск работы начинается здесь!", сообщили БЕЛТА в...
 
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