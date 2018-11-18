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Медики расскажут минчанам 21 ноября о профилактике болезней в межсезонье

19.11.2018 16:58 — Новости регионов | БелТА  
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Медики расскажут минчанам 21 ноября о профилактике болезней в межсезонье
Фото из архива

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Практикующие медики напомнят минчанам о том, как заботиться о своем здоровье в межсезонье, проведя 21 ноября в аптечной сети РУП "Белфармация" и на промышленных предприятиях информационно-профилактическую акцию, сообщили БЕЛТА в городском Центре здоровья.

С 10.00 специалисты расскажут посетителям, в какое время лучше прививаться против гриппа и ОРИ. Также предложат измерить артериальное давление, рост, вес, проведут индивидуальные консультации по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формированию ЗОЖ, правильному питанию, физической нагрузке. Все желающие смогут заполнить анкеты по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний.

В качестве мобильных информационных площадок акции определены ООО "Минскжелезобетон" (ул. Кабушкина, 60), ОАО "Камволь" (ул. Маяковского, 176, совместно с 11-й городской поликлиникой), ОАО "Приборостроительный завод "Оптрон" (ул. Ф.Скорины, 52), ОАО "Керамин" (ул. Серова, 22), УП "Светоприбор" ООО "БелТИЗ" (ул. Якубовского, 52), а также аптеки №№ 25, 9 и 6 по ул. О.Кошевого, 10, ул. В.Хоружей, 11, ул. Короля, 6 соответственно.

Профилактический проект стартовал в Минске в феврале нынешнего года, акции проводятся каждую первую среду месяца в гипермаркетах и универсамах, каждую третью среду - в аптечной сети и на промышленных предприятиях. На мобильных информационных площадках медики рассказывают, когда лучше прививаться против вирусных и респираторных заболеваний, предлагают посетителям измерить давление, рост, вес, проводят индивидуальные консультации по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формированию ЗОЖ, правильному питанию, физической нагрузке.

Цель акции - эффективная профилактика недугов, снижение заболеваемости, смертности, инвалидности трудоспособного населения, повышение качества и доступности медицинской помощи людям с болезнями системы кровообращения.

По данным руководителя городского Центра здоровья Снежаны Кавриго, за 10 месяцев проведено почти 4,2 тыс. мероприятий, в которых участвовали 267 тыс. человек.

Организаторами акции выступают городской Центр здоровья, Минский городской центр гигиены и эпидемиологии, комитет по здравоохранению Мингорисполкома.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Практикующие медики напомнят минчанам о том, как заботиться о своем здоровье в межсезонье, проведя 21 ноября в аптечной сети РУП...
 
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