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Главную елку Беларуси начали монтировать на Октябрьской площади

20.11.2018 13:43 — Новости регионов | БелТА  
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Главную елку Беларуси начали монтировать на Октябрьской площади
Фото из архива

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главную елку Беларуси начали монтировать сегодня на Октябрьской площади в Минске, сообщает БЕЛТА.

Высота пушистой красавицы составит около 34 м, металлический каркас оденут в хвою и развесят шары. Изюминкой наряда станет иллюминация с использованием пиксельных технологий.

На установку конструкции и оформление лапками потребуется 5-6 дней, затем к работам приступят специалисты предприятия "Мингорсвет". Ожидается, главная елка Беларуси засверкает огнями с середины декабря. Пока в центр столицы только начали вывозить металлические элементы.

Город украсят праздничными флажками и арт-объектами, объемными световыми фигурами. На здании педагогического университета традиционно разместится панно на новогоднюю тематику.

Нарядные ели появятся возле Мингорисполкома, Национальной библиотеки, Дворца спорта, спортивных комплексов "Минск-Арена", "Чижовка-Арена", Ледового дворца, Ратуши, выставочного центра "Белэкпо", Минского государственного дворца детей и молодежи и др.-0-

Фото Максима Гучека

 
Теги: Минск
 
 
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20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главную елку Беларуси начали монтировать сегодня на Октябрьской площади в Минске, сообщает БЕЛТА. Высота пушистой красавицы составит...
 
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