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Приемы граждан на местах позволяют оперативно снимать острые вопросы - Евсеев

20.11.2018 17:57 — Новости регионов | БелТА  
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20 ноября, Солигорск /Корр. БЕЛТА/. Приемы граждан на местах позволяют оперативно снимать острые вопросы. Такое мнение журналистам высказал помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев, который сегодня провел прием граждан по личным вопросам в Солигорске, передает корреспондент БЕЛТА.

"То, что люди могу напрямую обратиться к представителю Президента, дает свои результаты - многие острые вопросы сразу решаются на местах", - сказал Игорь Евсеев. В пример он привел нынешний прием граждан в Солигорске. В частности, житель агрогородка Величковичи, чье картофельное поле в 2015 году было запахано работниками местного хозяйства, попросил выделить ему новый участок в 15 га. Игорь Евсеев поручил райисполкому помочь фермеру. "Человек пришел к нам, просит земли, хочет работать. Так пусть трудится", - считает помощник Президента.

Жительница агрогородка Старые Терушки посетовала, что уже два года ее участок и дом подтапливаются водой из-за просадки земли, а эффекта от выкопанного рядом мелиоратианого канала и проведенного дренажа нет. Игорь Евсеев дал поручение райисполкому вызвать на участок работников предприятия мелиоративных систем и переделать дренаж, вопрос взял под личный контроль.

На прием к инспектору по Минской области приходили не только с жалобами. Житель Солигорска предложил пересмотреть способ замены ламп в уличных фонарях. Игорь Евсеев поблагодарил мужчину за совет и подчеркнул, что мнение людей, которые действительно заботятся об экономии электроэнергии и улучшении качества жизни в регионе, очень важно.

С коллективным обращением об организации остановочного пункта по маршруту двух автобусов обратились жители деревни Пашковичи Минского района. Игорь Евсеев пообещал выехать на местность с профильными специалистами и разобраться в вопросе.

Всего на прием записались 16 человек. Помимо проблем ЖКХ поднимались вопросы земельных отношений, социального обслуживания, в частности речь шла о начислении пенсии, трудовом стаже. Игорь Евсеев принял заявления обратившихся и обещал дать ответы в установленные законом сроки.-0-

 
 
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20 ноября, Солигорск /Корр. БЕЛТА/. Приемы граждан на местах позволяют оперативно снимать острые вопросы. Такое мнение журналистам высказал помощник Президента -...
 
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Клiч Радзiмы
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Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
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Полымя
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Светлы шлях
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