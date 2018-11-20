﻿ Милиция задержала пенсионерок, воровавших обувь из магазинов Мостов. 21.by
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Милиция задержала пенсионерок, воровавших обувь из магазинов Мостов

20.11.2018 — Новости регионов | Заря над Неманам  
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Изображения подозреваемых были размещены на официальном сайте УВД облисполкома и в социальных сетях в конце прошлой недели. В объектив попали неизвестные женщины пенсионного возраста, укравшие обувь в одном из магазинов в Мостах.
 
 
Опознала бабушек женщина из соседней Брестской области, работающая заведующей в торговом объекте.
 
– Она вспомнила, что несколько лет назад «ее магазин» с аналогичной целью посетили похожие люди, –  сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома. – Были проведены необходимые оперативно-розыскные мероприятия, установлено местонахождение запечатленных на фото людей. Коллеги из отдела внутренних дел Барановичского горисполкома по полученной информации их задержали. 
 
По версии правоохранителей, к краже четырех пар обуви причастны три женщины (две из них мать и дочь), а также мужчина. Лишь одна из задержанных оказалась не пенсионного возраста. Все с криминальным прошлым.
 
В настоящий момент проверяется причастность к совершению противоправных деяний аналогичного характера как на территории Гродненской области, так и в масштабах республики.
 
 
 
 
 
 
 
 
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Изображения подозреваемых были размещены на официальном сайте УВД облисполкома и в социальных сетях в конце прошлой недели. В объектив попали неизвестные женщины...
 
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