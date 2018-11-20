|
Минские магазины с 15 декабря по 15 января не будут закрываться на ремонт и сандни
21.11.2018 12:57 — Новости регионов | БелТА
Фото из архива
21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские магазины с 15 декабря по 15 января не будут закрываться на ремонт, инвентаризацию и санитарные дни, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.
Супермаркеты торговой площадью свыше 400 кв.м с 15 декабря по 7 января завершат работу не ранее 22.00.
В праздничные дни Рождества и Нового года 25, 31 декабря и 7 января все торговые объекты работают по режиму рабочего дня, а 1 января продовольственные магазины открыты для посетителей с 10.00 до 18.00, у непродовольственных магазинов выходной.
Не предусмотрены выходные и в ресторанах и кафе. По 1 января они станут принимать гостей до 6.00 (за исключением расположенных в помещениях, встроенных в жилые здания). В новогоднюю ночь до 4.00 на праздник приглашает "Калядны кiрмаш" на площадке у Дворца спорта.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские магазины с 15 декабря по 15 января не будут закрываться на ремонт, инвентаризацию и санитарные дни, сообщили БЕЛТА в Главном...
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)