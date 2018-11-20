21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минска предупреждает о пробках на пр. Жукова, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По проспекту Жукова образовалась заторовая ситуация: от ул. Харьковской до пер. Путейского", - сообщили в ГАИ.

Пробки образовались в связи с асфальтированием проезжей части по пр. Жукова в районе пер. Путейского (торговый центр "Аутлетто") в направлении ул. Аэродромной и частичным ограничением движения.

ГАИ просит учитывать эту информацию при планировании маршрута.-0-