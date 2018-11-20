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ГАИ Минска предупреждает о пробках на пр. Жукова
21.11.2018 19:52 — | БелТА
21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минска предупреждает о пробках на пр. Жукова, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"По проспекту Жукова образовалась заторовая ситуация: от ул. Харьковской до пер. Путейского", - сообщили в ГАИ.
Пробки образовались в связи с асфальтированием проезжей части по пр. Жукова в районе пер. Путейского (торговый центр "Аутлетто") в направлении ул. Аэродромной и частичным ограничением движения.
ГАИ просит учитывать эту информацию при планировании маршрута.-0-
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21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минска предупреждает о пробках на пр. Жукова, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. "По проспекту Жукова образовалась...
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