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Движение на трассе Р23 в Минском районе будет временно ограничено

22.11.2018 09:51 — Новости регионов | БелТА  
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22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на 16-м км автодороги Р23 Минск - Слуцк - Микашевичи с 16.00 до 18.00 запланировано проведение следственного эксперимента. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Движение всех видов транспортных средств на данном участке дороги временно будет ограничено в направлении Слуцка", - проинформировали в ГАИ.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на 16-м км автодороги Р23 Минск - Слуцк - Микашевичи с 16.00 до 18.00 запланировано проведение следственного эксперимента. Об этом...
 
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