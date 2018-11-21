В предстоящие выходные нельзя пропустить одно из самых главных событий этого года - финал международного детского конкурса песни "Евровидение-2018", который состоится в "Минск-Арене". Также "Афиша выходного дня" приглашает сходить на конгресс "МамаPro", посетить вдохновляющие выставки, посмотреть мультфильм в белорусской озвучке, научиться играть в теннис на бесплатном мастер-классе и послушать мировые хиты оперной классики в исполнении тенора Хосе Каррераса.

Застоличная афиша предлагает принять участие в фестивале-конкурсе джазовой музыки в поселке Чисть, посетить "Гранд-фестиваль "Звездочет" и ежегодную церемонию вручения премий "Невероятный Ферзь - 2018" в Могилеве, насладиться спектаклями на Международном фестивале современной хореографии (IFMC) в Витебске, сходить на выставку ретрозвукотехники в Бресте, а также посмотреть реконструкцию военных событий, которую проведут в Гомеле.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 24 ноября

Утром идем на республиканский конгресс "МамаPro"

"МамаPro" - первая офлайн- и онлайн-площадка для взаимодействия будущих родителей и тех, кто ими уже стал, с ведущими специалистами в области здравоохранения. Родители могут в формате открытого микрофона задать любые вопросы экспертам в области здравоохранения, социальной защиты, образования.

Предстоящее мероприятие в Минске пройдет в необычном формате: на сцене воссоздадут родильный зал и разыграют сложные ситуации из практики врачей. Кроме того, медики прокомментируют стандартные ошибки молодых родителей.

Будут затронуты актуальные темы планирования и течения беременности, родов и первых дней жизни ребенка. Все лекции пройдут в интерактивном формате. В этом году акцент сделают не на лечении, а на профилактике. В течение дня мамы смогут посетить "Мама-маркет", получить подарки от партнеров проекта.

Вход свободный. Предварительно необходимо зарегистрироваться.

Место: гостиница "Виктория Олимп" (пр. Победителей, 103).

Время: 10.00-17.00.

Днем пойдем на биеннале "Постулат"

Главные герои проекта - стулья в трех ипостасях: как предмет дизайна, как арт-объект и как образ изобразительного искусства. "Постулат-2018" называют юбилейным, хоть он и четвертый. Дело в том, что у стула четыре ноги, поэтому четверка здесь имеет сакральное значение. На биеннале представят как новые объекты, так и ретроспективу предыдущих выставок. В этом году посетителей ждет новый формат и новая выставочная площадка.

Около 60 стульев будет на экспозиции: и мягкие кресла, и кушетки, и скамеечки, и табуреты, и просто арт-объекты. Также организаторы презентуют более 50 работ живописи, графики и фотографии таких известных художников, как Сергей Гриневич, Зоя Луцевич, Василий Костюченко, Василий Пешкун.

"Постулат" проводится с 2012 года. За это время некоторые из его экспонатов стали достоянием современных коллекций, выставлялись в Национальном художественном музее, удостаивались Национальной премии в области изобразительного искусства, участвовали на международных выставках в Вильнюсе, Варшаве, Таллине.

Вход свободный.

Место: ТРЦ Galleria Minsk (пр. Победителей, 9).

Время: 10.00-22.00.

Сходим с детьми на кулинарные мастер-классы

Для маленьких кулинаров шеф-повар сети бистро Prime Time начинает проводить серию бесплатных кулинарных мастер-классов. В эти выходные детям расскажут секреты приготовления пряников по старинным белорусским рецептам.

Мастер-классы пройдут 24 и 25 ноября.

Участие в мероприятии бесплатное. Предварительная запись по телефону (+375 29) 317 00 22.

Место: Prime Time, ул. Сурганова 41.

Время: начало в 15.00, 16.00, 17.00.

Вечером посмотрим мультфильм "Бесподобный мистер Фокс" в белорусской озвучке

Показы мультфильма "Бесподобный мистер Фокс" на белорусском языке пройдут 23-25 ноября в кинотеатре "Москва" и 24-25 ноября в velcom cinema. В проекте "Беларускія ўікэнды" известные представители театра и кино участвуют в переводе и озвучке на белорусский язык разноплановых зарубежных фильмов, которые затем демонстрируются в широком прокате.

В 2010 году мультфильм "Бесподобный мистер Фокс" был номинирован на "Оскар" за лучший саундтрек и как лучший анимационный фильм. Это экранизация одноименной сказки Роальда Даля, известного по повести "Чарли и шоколадная фабрика". Выполненная вручную мультипликация от режиссера Уэса Андерсона ("Отель "Гранд Будапешт", "Поезд на Дарджилинг" и "Семейка Тененбаум") в характерной авторской манере рассказывает о непутевом отце лисьего семейства. Лис мистер Фокс, отвечая на нападки разъяренных его выходками фермеров, пускается в отчаянные приключения, в которых ему предстоит не только восстановить свое доброе имя, но и спасти свою семью.

Приключенческий мультфильм поднимает совсем недетские вопросы. В нем все, как в жизни, в том числе и проблемы героев, каждый из которых очень реалистично показывает повадки и черты персонажей, знакомых нам в реальной жизни.

Вход платный.

Место: кинотеатр "Москва" (пр. Победителей, 13), velcom cinema (ул. Петра Мстиславца, 11).

Время: начало в 17.00 и в 19.00.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ноября

Утром побываем на биеннале живописи, графики и скульптуры

VI Белорусская биеннале живописи, графики и скульптуры открылась в Республиканской художественной галерее. В экспозиции представлены более 400 работ 250 художников. Все они продемонстрировали разнообразие направлений, жанров, техник, которые существуют и развиваются в белорусской живописи, графике и скульптуре.

В итоговую экспозицию профессиональная комиссия из авторитетных экспертов Белорусского союза художников отобрала наиболее технически совершенные и высокопрофессиональные произведения. Во время биеннале состоится конкурс, по итогам которого будут определены лучшие работы в номинациях "Живопись года", "Графика года" и "Скульптура года".

Первая биеннале прошла 10 лет назад и имела большой успех в культурной среде страны. Для художников такие крупные коллективные выставки - это не только настоящий праздник, результат напряженной творческой работы, встреча на одном экспозиционном пространстве разных поколений и мировоззрений, но и своеобразный исследовательский срез.

Белорусская биеннале живописи, графики и скульптуры будет работать для посетителей по 14 декабря.

Вход свободный.

Место: Дворец искусства (ул. Козлова, 3).

Время: 11.00-19.00.

Днем сходим на мастер-класс по теннису для детей и юниоров

Школа тенниса "Роял Кап" проводит отбор и тестирование детей и юниоров в группы для занятий по теннису. Опытные тренеры и педагоги обучат детей игре в теннис, проведут групповые и индивидуальные занятия. Также будут организованы группы для взрослых.

Специалисты проведут тестирование потенциала теннисистов и разработают индивидуальную программу обучения для всех желающих. Детей ожидают увлекательные и развивающие программы, интересные занятия, а также качественная и профессиональная подготовка к большому спорту.

Вход свободный. Нужна предварительная запись.

Место: ул. Евфросиньи Полоцкой, 4.

Время: начало в 13.00, 14.00, 16.30.

Вечером поддержим участников международного детского конкурса песни "Евровидение"

В "Минск-Арене" 25 ноября пройдет детское "Евровидение-2018". Увидеть музыкальные номера юных артистов со всей Европы можно будет не только в день самого конкурса, но и во время генеральной репетиции, которая состоится 24 ноября.

Детское "Евровидение-2018" в Минске собрало рекордное количество участников - 20. Официальный представитель Беларуси на международном детском конкурсе песни Даниэль Ястремский выступит под восьмым номером. Он исполнит композицию "Time".

Вход на шоу платный.

Голосование на сайте детского "Евровидения" стартует 23 ноября и продлится до 18.00 25 ноября. После выступлений всех конкурсантов организаторы дадут еще 15 минут на голосование. Для голосования на сайте детского "Евровидения" необходимо выбрать от трех до пяти артистов. Отдать голос можно и за представителя своей страны.

Прямой эфир детского песенного конкурса можно посмотреть 25 ноября в эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Начало в 18.00.

Беларусь участвует в детском конкурсе песни "Евровидение" с начала его организации. На счету страны две победы - в 2005 году лучшей стала Ксения Ситник, а в 2007-м - Алексей Жигалкович. Беларусь уже принимала у себя песенный конкурс в ноябре 2010 года.

Место: "Минск-Арена", просп. Победителей, 111.

Время: начало в 18.00.

Послушаем мировые хиты оперной классики в исполнении тенора Хосе Каррераса

Оперный тенор Хосе Каррерас выступит с единственным концертом в Минске. На сцене Дворца Республики певец, наиболее известный своими интерпретациями произведений Джузеппе Верди и Джакомо Пуччини, исполнит мировые хиты оперной классики в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь. Дирижер - Аркадий Берин.

Репертуар Каррераса насчитывает более 60 опер, из которых особенно выделяются Андре Шенье, Богема, Тоска, Вертер, Дон Карло, Кармен и Бал-Маскарад. Он сотрудничал с самыми прославленными дирижерами, включая Герберта фон Караяна, Клаудио Аббадо, Рикардо Мути, Лорин Маазель, Леонардо Бернштейна, Колина Дэвиса и Зубина Мета.

Стремительная музыкальная карьера Хосе Каррераса началась в 1970 году и увенчалась многочисленными триумфальными дебютами в самых престижных оперных театрах мира, таких как Ла Скала, Метрополитен опера, Опера Сан-Франциско, Венская государственная опера, Лондонская королевская опера, а также выступлениями на фестивалях в Зальцбурге, Эдинбурге и Вероне.

Помимо участия в оперных постановках, Хосе Каррерас выступает с сольными концертами на лучших площадках во всем мире. Его концертный репертуар разнообразен и насчитывает более 600 произведений самых разных жанров: от барокко до современной музыки.

Каррерас удостоен множества наград и званий, в том числе премии Грэмми за лучшее классическое вокальное соло (1991) и Classic Brit Awards за выдающиеся достижения в музыке (2009). Он также является послом доброй воли ЮНЕСКО. В 1992 году Хосе Каррерас был приглашен в качестве музыкального директора Олимпийских игр в Барселоне. Его проект "Три тенора" с участием Пласидо Доминго и Лучано Паваротти по праву считается легендарным.

Вход платный.

Место: Дворец Республики, Октябрьская площадь, 1.

Время: начало в 18.00.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

VI Открытый фестиваль-конкурс джазовой музыки "Чисть-2018"

Фестиваль-конкурс джазовой музыки "Чисть-2018" состоится 24-25 ноября в Чистинском сельском Доме культуры (Минская область, поселок Чисть, ул. Центральная, 1).

В шестом фестивале-конкурсе джазовой музыки, примут участие любительские джазовые коллективы и исполнители из разных уголков Беларуси, любительские ансамбли, оркестры и солисты учреждений культуры, независимо от ведомственной принадлежности, а также коллективы и солисты учебных заведений, школ искусств и колледжей. Они продемонстрируют свое мастерство и представят лучшие образцы этого жанра.

Для всех участников и зрителей фестиваля проведут мастер-классы. Также в рамках фестиваля-конкурса будет работать арт-мастерская "Содружество" по программе республиканской акции "Год малой родины 2018-2020".

24 ноября начало в 14.00, 25 ноября начало в 12.00.

Гранд-фестиваль "Звездочет" в Могилеве

Международный многожанровый гранд-фестиваль "Звездочет" проходит в Могилеве 21-25 ноября. Он собрал талантливых ребят из всех регионов Беларуси, а также из Казахстана, Литвы, Молдовы, России, Украины и Эстонии.

Особенность фестиваля в том, что он состоит из нескольких конкурсных испытаний разных жанров: вокального, хореографического и театрально-инструментального. На всех этапах проекта работает профессиональное жюри, которое определяет сильнейших во время открытого голосования.

Фестиваль "Звездочет" включает в себя не только творческое соревнование, но и предусматривает насыщенную околоконкурсную программу, которая состоит из мастер-классов, дегустации белорусской продукции, а также викторин и концерта.

24 ноября состоится гала-концерт победителей. Начало концерта в 11.30.

Место проведения: гостиница "Турист" (Могилев, пр-т Пушкинский, 6). Вход на конкурсную программу и гала-концерт свободный.

Премия "Невероятный Ферзь - 2018" в Могилеве

Ежегодная церемония вручения премий в области шоу-бизнеса и медиапространства Могилева и Могилевской области "Невероятный Ферзь - 2018" пойдет 24 ноября в Могилеве.

Перед вручением премий во Дворце культуры области гостей и участников ожидает перфоманс, подарки и фотозоны.

В этом году самые яркие представители шоу-бизнеса и медиапространства получат заслуженные награды в 10 номинациях: "Клубный Ферзь" (вручается за заслуги в клубной индустрии), "Говорящий Ферзь" (за заслуги в сфере разговорного жанра), "Голосящий Ферзь" (за заслуги в сфере вокально-исполнительского мастерства), "Мельпоменовый Ферзь" (за заслуги в сфере актерско-игрового мастерства), "Объективный Ферзь" (за заслуги в областях фото, видео и графического дизайна), "Модный Ферзь" (за заслуги в области моды, имиджа и стиля), "Танцующий Ферзь" (за заслуги в области хореографии), "Закадровый Ферзь" (за многолетнюю успешную деятельность в медиапространстве), "Специальный Ферзь" (вручается уникальным людям, не попавшим под другие номинации). Главная же премия "Невероятный Ферзь" будет вручена за заслуги в сферах общественной деятельности, шоу-бизнеса и медиапространства по итогам года и продолжительной, профессиональной деятельности на протяжении многих лет.

Из некогда молодежно-студенческой вечеринки "Ферзь" перерос в ежегодную церемонию вручения премии в области медиа и шоу-бизнеса. Уже седьмой год подряд статуэтки вручаются за многолетний труд либо за достижения последнего времени в одной из сфер, представленных в премии.

Во время вечера организаторы обещают знакомство с известными людьми, модные показы, "прожарку" могилевского шоу-бизнеса, необычные музыкальные номера. Нынешняя премия проходит под слоганом "Загляни на обратную сторону шоу-бизнеса".

Начало в 20.00. В 23.30 сразу после окончания премии гостей ждет афтерпати, где продолжатся музыкальные сюрпризы и модные перфомансы. Вход платный.

Международный фестиваль современной хореографии

XXXI Международный фестиваль современной хореографии (IFMC) пройдет по 25 ноября в Витебске, Гомеле и Минске.

Основное событие IFMC - Международный конкурс современной хореографии. В программе фестиваля есть также творческие лаборатории российских, польских и белорусских танцовщиков, практические и теоретические мастер-классы и др.

Организаторы подготовили масштабную программу. Нынешний фестиваль 31-й, но основное его событие - конкурс - чередуется: в нечетный год проводится белорусский, в четный - международный. По этой причине 30-летие фестиваля решили праздновать два года масштабными полотнами на витебской сцене.

В Витебске спектакль-трибьют "Звезда 62090" на музыку Виктора Цоя, посвященный новому творческому поколению, и хореографический спектакль "Паноптикум" можно увидеть в программе финального дня конкурса 24 ноября.

Завершающим спектаклем программы фестиваля в Витебске станет спектакль "Увертюры Россини". Посмотреть постановку можно 25 ноября. Декорации выполнены в виде огромного шкафа со множеством ящичков, в каждом из них - музыка, которую миру подарил Россини. А на сцене зритель будет наблюдать комнату самого композитора.

Место проведения: КЗ "Витебск". Начало спектакля "Звезда 62090" - 24 ноября в 19.00; спектакля "Паноптикум" - 24 ноября в 16.00; спектакля "Увертюры Россини" - 25 ноября в 18.00. Вход на постановки платный.

Выставка ретрозвукотехники в Бресте

В Брестской областной научно-технической библиотеке (ул. Пушкинская, 19, к. 509) по 20 декабря проходит выставка ретрозвукотехники "От граммофона до магнитофона".

На выставке представлены патефоны, граммофоны, радиоприемники, магнитофоны и другие технические приборы прошлого века. Среди них редкие коллекционные экспонаты и устройства, которые были в каждом доме и продолжают звучать и сегодня. Некоторые люди до сих пор считают, что такого объемного и живого звука современной техникой добиться невозможно.

Вход на выставку бесплатный.

Реконструкция военных событий в Гомеле

Военно-историческая реконструкция "Освобождение Гомеля: ноябрь 1943-го", посвященная 75-й годовщине освобождения областного центра от немецко-фашистских захватчиков, пройдет 25 ноября.

В реконструкции боевой операции будет задействовано более десятка уникальных образцов техники и вооружения, автомобили и мотоциклы, пушки, телеги и многое другое. Действующие машины, элементы униформы военных лет предоставят Гомельский областной музей военной славы и частные коллекционеры региона.

В этом году ставшие традиционными в Гомеле и области реконструкции военных событий приобретут масштабы международного фестиваля. Участие подтвердили представители более десяти военно-исторических клубов из Беларуси (Гомель, Минск, Брест, Гродно, Могилев, Рогачев, Калинковичи) и России (Брянск, Санкт-Петербург и др.). Это будет одно из самых крупных мероприятий такого плана в регионе.

После боя зрители получат возможность сфотографироваться на фоне военной техники и узнать больше об оружии, с которым советские солдаты освобождали Родину. Начало реконструкции в 13.00.-0-