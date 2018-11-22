В Гродно выберут лучших Дедов Морозов и Снегурочек

В рамках областного этапа Республиканского смотра-конурса «Елка-фэст-2018» участвовать будут 19 пар – это победители районных этапов. Состязание пройдут в двух номинациях: «Лучший Дед Мороз и Снегурочка» и «Лучшая новогодняя сюжетно –игровая программа».

– Жюри оценят оригинальность режиссуры, сценографию, художественное и музыкальное оформление, а также уровень актерского мастерства конкурсантов, – рассказали организаторы. – Данный конкурс прежде всего – это поддержка традиций и внедрение инноваций в организации и проведение новогодних праздников. Благодаря таким конкурсам мы можем повысить профессиональный уровень педагогических работников.

Участники, одержавшие победу, будут награждены дипломами и именно представят Гродненскую область на заключительном этапе конкурса, который пройдет в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи 11 декабря.

Что? Смотр-конкурс «Елка-фэст-2018».

Где? Учреждение образования «Гродненский государственный областной Дворец творчества детей и молодежи».

Когда? 24 ноября.