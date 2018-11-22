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В Гродно выберут лучших Дедов Морозов и Снегурочек

23.11.2018 — Новости регионов | Заря над Неманам  
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В рамках областного этапа Республиканского смотра-конурса «Елка-фэст-2018»  участвовать будут 19 пар – это победители районных этапов.  Состязание пройдут в двух номинациях: «Лучший Дед Мороз и Снегурочка» и «Лучшая новогодняя сюжетно –игровая программа».
 
– Жюри оценят оригинальность режиссуры, сценографию, художественное и музыкальное оформление, а также уровень актерского мастерства конкурсантов,  – рассказали организаторы. – Данный конкурс прежде всего – это поддержка традиций и внедрение инноваций в организации и проведение новогодних праздников. Благодаря таким конкурсам мы можем повысить профессиональный уровень педагогических работников.
 
Участники, одержавшие победу, будут награждены дипломами и именно представят  Гродненскую область на заключительном этапе конкурса, который пройдет в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи 11 декабря. 
 
Что? Смотр-конкурс «Елка-фэст-2018».
 
Где? Учреждение образования «Гродненский государственный областной Дворец творчества детей  и молодежи».
 
Когда? 24 ноября.    
 
 
 
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В рамках областного этапа Республиканского смотра-конурса «Елка-фэст-2018» участвовать будут 19 пар – это победители районных этапов. Состязание пройдут в двух...
 
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