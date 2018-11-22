В Дубровенском районе новые назначения





Согласно распоряжению Дубровенского райисполкома №116к от 5 ноября 2018 года на должность главного врача УЗ «Дубровенская центральная районная больница» назначена МИРЕНКОВА Анжелика Анатольевна, 1970 года рождения. С 1988 по 1994 год Миренкова А.А.обучалась в Витебском медицинском институте по специальности лечебного дела.

После окончания института Миренкова А.А. работала врачом терапевтом, заведующим дневным стационаром поликлиники, заместителем начальника поликлиники, начальником поликлиники учреждения здравоохранения «Медицинская служба УВД», старшим преподавателем учреждения образования

«Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет».

Замужем. Имеет двоих взрослых детей.







Приказом министра здравоохранения Республики Беларусь №524-л по согласованию с Дубровенским райисполкомом на должность главного государственного санитарного врача Дубровенского района Витебской области – главного врача государственного учреждения «Дубровенский районный центр гигиены и эпидемиологии» с 19 ноября 2018 года назначен СЫРОМОЛОТОВ Владислав Валерьевич, 1992 года рождения. Сыромолотов В.В. в 2016 году окончил Белорусский государственный медицинский университет по специальности медико-профилактическое дело.

После окончания университета работал врачом-гигиенистом (заведующим отделением) государственного учреждения «Полоцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии» Витебской области.

Женат.