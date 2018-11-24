Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 27-29 ноября

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25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Широкий выбор вариантов трудоустройства предложат минчанам на мини-ярмарках вакансий с 27 по 29 ноября, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие запланировано на 27 ноября в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр. Любимова, 14). Представители минского отдела Департамента охраны МВД Беларуси, филиала №3 Минского комбината силикатных изделий, Белорусского цементного завода ознакомят со своими предложениями занятости.

На следующий день соискателей рабочих мест приглашают в отдел обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69). Здесь свои вакансии предложат минский отдел Департамента охраны МВД, ООО "Данипол".

29 ноября в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) можно будет ознакомиться с предложениями все того же отдела Департамента охраны, а также ОАО "Постторг".

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Соискатели рабочих мест смогут узнать о наличии вакансий, условиях труда и оплате, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.-0-